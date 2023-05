Smettila di comprare detersivi costosi, con il trucco delle colf risparmi centinaia di euro a fine mese!

Con questo trucco smetterai subito di comprare detersivi costosi e passerai ad un metodo facile e veloce. Scoprilo subito!

Quando si tratta della pulizia dei mobili, dei vestiti, degli utensili e di tutte le parti della nostra casa vi è sempre un vero e proprio tumulto di cose da fare e soprattutto soldi da spendere. Ogni mese non si spende mai abbastanza dietro i detersivi vari che servono per la pulizia di tutti questi componenti. C’è bisogno di una cosa specifica per ogni superfice, non si sa mai se si sta nemmeno lontanamente scegliendo la cosa giusta.

Si pensa che per il legno ci sia bisogno di utilizzare un determinato prodotto per la pulizia mentre per la plastica ce ne vuole completamente un altro. Allo stesso modo la plastica dura va pulita con un certo prodotto mentre la plastica più sottile ha bisogno di un prodotto completamente diverso. Per non parlare poi dei prodotti di vetro e soprattutto quelli che possono poi lasciare cattivi odori.

Insomma, quando si tratta della pulizia bisogna utilizzare quasi sempre metodi scientifici molto precisi. Quasi come se per pulire tutto ci sia bisogno di una scienza precisa. La pulizia non è più un sollievo in questo modo, ma un vero e proprio peso. Con questo metodo invece diviene tutto molto più semplice. Il metodo delle colf piacerà proprio a tutti!

Con questo metodo salvi tanti soldi. Le colf fanno proprio così!

La pulizia è davvero una fatica, ogni volta non si sa mai da dove iniziare prima. Qui trovi un consiglio molto importante per quanto riguarda la pulizia dei vetri. In ogni caso però c’è un metodo molto efficace per pulire molto più velocemente e per risparmiare. Il metodo della colf è il migliore!

Questo metodo così semplice ed efficace consiste nell’utilizzare l’ammorbidente. In questo caso l’ammorbidente non viene assolutamente utilizzato solamente per la lavatrice, o meglio per la pulizia dei nostri indumenti. L’ammorbidente viene utilizzato proprio per la pulizia di ogni superfice. Non hai mai pensato a questo metodo, ma sicuramente è il più efficace.

Prendi uno spruzzino e riempilo per quasi tre quarti con l’ammorbidente che preferisci. Il resto dello spazio dello spruzzino va invece occupato dall’acqua calda. Miscela poi il tutto in modo che diventi tutto omogeneo. L’acqua calda e l’ammorbidente infatti saranno una vera e propria salvezza per ogni superficie. Varrà per ogni superfice.

Puoi infatti spruzzare il prodotto sia sulla plastica che sul legno. Darà un odore di pulito ed inoltre farà davvero pulizia dello sporco che c’è. Ovviamente non lo si sostituisce allo sgrassante, ma è utilissimo per dare lucentezza, pulizia e soprattutto profumo di pulito. Non solo, con questo metodo potrai risparmiare davvero molto rispetto al comprare ogni volta molteplici detersivi diversi.

Infine, per dare un maggiore tocco di profumo alla tua casa, puoi anche spruzzare il composto sulle tende. Facendolo ad una distanza breve e senza rischiare che si propaghi solo su pochi punti, questo composto darà un odore di profonda pulizia in tutto l’ambiente con soprattutto le tende che con il vento espanderanno il profumo in tutta la casa. Prova subito questo metodo e vedrai che non te ne pentirai!