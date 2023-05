La moda mare del 2023 come non te l’aspetti! Quali sono i bikini di tendenza?

Come sarà la moda mare del 2023? E quali saranno i bikini di tendenza che dovremo indossare questa estate per essere al top? Scopri in questa guida di stile targata CheDonna i segreti del fashion per essere al top al mare e in vacanza!

Siamo ufficialmente arrivati in quel momento fatidico dell’anno in cui dobbiamo assolutamente riflettere su dove e come trascorrere le nostre vacanze estive. E nell’organizzare le mete e l’itinerario un pensiero ci colpisce: quali outfit portare con noi? Se hai intenzione di trascorrere le tue vacanze estive al mare sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo insieme quale sarà la moda mare dell’estate 2023 e come essere al top con i bikini del momento!

L’estate è la stagione preferita da molti. Sicuramente per le belle giornate, per le ore di sole che ci donano gioia e sicuramente perché molti di noi in estate partono per le tanto attese vacanze!

La meta più gettonata è sicuramente il mare. Che sia in Italia o all’estero l’estate significa spiaggia di giorno e aperitivo sul mare la sera!

Quindi è ufficialmente arrivato il periodo in cui bisogna prenotare le vacanze, scegliere la meta e studiare accuratamente l’itinerario.

Una volta risolto ciò arriva il momento più importante: quello di riempire la valigia con i capi più trendy del momento.

A tal proposito, quali sono le novità in fatto di moda mare per il 2023? E quali sono i bikini più in voga del momento? Scopriamo tutte le news dal mondo del fashion in questa guida di stile targata CheDonna!

Moda mare 2023: vita alta, fantasie e colori! Ecco cosa non dovrà mancare in valigia!

Bikini a vita alta: una delle tendenze per la moda mare 2023 riguarda senza dubbio le fantasie. Scegli il tuo nuovo bikini a fantasia colorata, magari fiorata o dalle stampe optical. Poi scegli con cura il modello. Uno di assoluta tendenza per l’estate 2023 è il bikini con lo slip a vita alta. Questo andrà a coprire fianchi e pancia e darà maggiore slancio alle tue gambe!

Bikini con top incrociato: sono di tendenza anche i bikini a tinta unita, purché particolari! Scegli il tuo modello di bikini con slip semplice e top lavorato, magari con dei lacci incrociati sulla scollatura. Perché anche al mare mai indossare outfit banali!

Bikini e pareo a fantasia: ultimo look da portare con te in valigia oppure pronto in armadio è quello composto da bikini a fantasia e gonna pareo midi in tinta. Un total look abbinati, raffinato e di tendenza. Perfetto per la giornata in spiaggia oppure l’aperitivo al mare con gli amici. Sarai la regina dell’estate!