Fiori d’arancio nella Royal Family: ecco tutti i dettagli sull’evento dell’anno

Si prospetta un anno a dir poco memorabile per la Royal Family. Tra qualche giorno la coppia reale convolerà a nozze.

Qualche mese dopo il matrimonio della sorella, ora tocca al principe ereditario convolare a nozze con la sua dolce metà. Dopo l’annuncio del fidanzamento avvenuto lo scorso agosto, tutto il paese si sta preparando all’ecento dell’anno, che si terrà il primo giugno.

Il futuro sposo è il principe ereditario Hussein bin Abdullah II, che sposerà in un’intima cerimonia la sua affascinante fidanzata architetto, Rajwa Al Saif, pochi giorni prima del trentesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, il re Abdullah II e la regina Rania, i quali si sono uniti in matrimonio il 10 giugno del 1993. Ma scopriamo insieme i dettagli del grande giorno.

Il matrimonio reale

Il principe ereditario Hussein e Rajwa si sono fidanzati nell’agosto dello scorso anno in Arabia Saudita, patria della futura sposa. Nei mesi successivi la coppia ha assunto un profilo sempre più alto. Rajwa ha fatto delle apparizioni con la famiglia reale giordana e la regina Rania ha condiviso sul suo profilo Instagram una tenera foto per festeggiare il compleanno della sua futura nuora.

L’ultima apparizione religiosa della coppia è avvenuta al matrimonio di Iman, sorella dell’erede al trono. Quest’ultima il 12 marzo ha suggellato il suo amore con il suo fidanzato di lunga data, l’imprenditore Jameel Alexander Thermiótis. Man mano che la data delle nozze si sta avvicinando, sono emersi alcuni nuovi dettagli. Tra questi anche i nomi dei membri delle famiglie reali europee che parteciperanno all’evento.

Sarà presente la coppia ereditaria di Svezia, ovvero la principessa Victoria e il principe Daniel. Ci sarà anche la famiglia reale danese rappresentata dal primogenito della Regina Margrethe ed erede al trono, il principe Frederik e la moglie Mary. La Norvegia invece invierà il principe ereditario Haakon anche se non sarà presente la moglie. Per il Giappone invece ci saranno la principessa Takamado che rappresenterà l’imperatore.

Secondo alcune indiscrezioni, non vedremo corone al matrimonio, anche se la sposa potrebbe indossarne una, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sull’abito e degli accessori della futura regina di Giordania. La sorella del futuro sposo però ha indossato un diadema per il suo grande giorno e questo fa pensare che anche Rajwa ne sfoggerà una.

Il principe ereditario Hussein di Giordania e la principessa Iman sono i due maggiori dei quattro figli di re Abdullah e della regina Rania. La coppia ha un fratello minore, il principe Hashem, da poco diventato maggiorenne, e una sorella minore, la principessa Salma. Pochi giorni fa quest’ultima si è laureata alla University of Southern California e tra i graduati c’era un altro volto noto, Sasha Obama.

La notizia del fidanzamento tra Hussein e la sua dolce metà è stata condivisa anche sui social media, con la Corte Reale che ha condiviso una foto della coppia. La madre del principe si è affrettata a condividere la sua gioia su Instagram, scrivendo: “Non pensavo fosse possibile contenere così tanta gioia nel mio cuore! Congratulazioni al mio principe maggiore Hussein e alla sua bellissima futura sposa, Rajwa”.