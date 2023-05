Risparmia i soldi dell’estetista, con questo trucco avrai unghie perfette in pochi minuti!

Con questo trucco avrai unghie perfette e non dovrai spendere soldi per l’estetista. Scopri come!

Quando si tratta di farsi le unghie è sempre un dramma. Non si sa mai quale estetista scegliere e soprattutto quale riesce a farle nel migliore dei modi. Non c’è bisogno di scartarne troppe, ma in realtà è davvero difficile sceglierla. Bisogna considerare troppi fattori, tra cui quello dei costi.

L’estetista di fiducia non la si abbandona mai, ma a volte ci vogliono davvero troppi soldi per poterle avere perfette. Se poi si considera il fatto che non vengono mai perfette, si pensa sempre che non valga la pena farsele fare. Le unghie non sono mai belle abbastanza e non soddisfano mai del tutto lo standard che noi vorremmo loro avessero.

Possono esserci molteplici tipi di unghie diverse, se vogliamo parlare delle forme. Ci sono le unghie con taglio squadrato, quelle semplicemente a taglio rotondo, quelle a punta oppure quelle a mandorla. Tutte queste forme di unghia sono davvero complesse da preparare e a volte finiscono per spezzarsi e rovinare tutta la mano. Bisogna proprio trovare soluzioni differenti.

Mentre per la forma delle unghie ci vogliono mani più esperte, per quanto riguarda invece il colore delle unghie ci vuole una attenzione maniacale per prepararle. Le unghie però possono essere colorate nel modo che preferiamo e con le nostre stesse mani. Scopri subito come fare e vedrai non te ne pentirai. È davvero molto semplice. Segui i passaggi!

Per delle unghie perfette devi fare così. Provalo subito!

Le unghie perfette non esistono? Non è così. Ci sono molti consigli da seguire, di cui puoi trovarne molti qui. Le unghie perfette possono essere fatte con passaggi molto semplici e seguendo il consiglio che segue.

Per poter avere delle unghie perfette bisogna passare su di esse lo smalto in modo molto preciso. Il primo passo consiste nel non mettere sul pennello troppo colore. Il colore infatti va anche un pochino sgocciolato dal pennello per evitare che la gocciolina che cade sull’unghia sia troppa.

Il pennello bisogna passarlo sull’unghia fino a pochi millimetri prima della pelle. A quel punto bisogna girare il pennello in modo tale che esso non abbia poi eventuali residui che vanno sulle unghie e sulla pelle intorno alle unghie. In questo modo infatti anche senza volerlo si rischiava di far sporcare la pelle intorno alle unghie con il colore dello smalto.

Questa particolare attenzione permette infatti allo smalto di distribuirsi sulle unghie senza che si creino sfumature di troppo coloro da un lato piuttosto che dall’altro. A volte lo smalto inoltre fa anche un effetto rigonfiamento sull’unghia. Questo accade perché si deposita troppo smalto su di esso.

Seguendo questo metodo si avrà una distribuzione omogenea e a ragione di ciò si avrà la certezza di non creare collinette sulle unghie. Molti consigliano anche di utilizzare adesivi ritagliati intorno alle unghie per poter utilizzare lo smalto in libertà.

Questa tecnica però non sarà mai abbastanza precisa e la pelle rischierà sempre di sporcarsi con lo smalto. Un metodo così facile e veloce non lo hai mai visto. Seguilo e ne varrà la pena sicuramente!