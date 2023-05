Casa invasa dalle formiche? C’è un mix infallibile con due ingredienti molto comuni

Pochi lo sanno, ma per far scappare le formiche e altri insetti fastidiosi dalla casa basta creare una miscela con due polveri

Il meteo è cambiato e così cambiano anche le abitudini della natura. Ce ne stiamo accorgendo tutti, se ne sono accorti anche gli insetti che si presentano in anticipo nelle nostre case. Come le formiche, che non sono mai una compagnia piacevole in casa. Ci entrano in casa e, attirati soprattutto dagli odori del cibo, girano dappertutto facendoci impazzire.

Nessuno dice che le dobbiamo uccidere, sono parte della natura e della vita. Basta soltanto che vadano via e c’è è un modo molto pratico per eliminarle dalle nostra vita senza aver bisogno di prodotti specifici che possono far male ai bambini.

Il segreto è un ingrediente che tutti abbiamo in cucina, oppure possiamo comprare con molta facilità. Un segreto clamoroso e che non tutti conoscono, ma da oggi diventerà prezioso per la nostra vita quotidiana.

Stiamo parlando dello zucchero a velo, da mescolare ad un’altra polvere molto comune nelle nostre case, il bicarbonato di sodio. In effetti è quest’ultimo la vera salvezza contro le formiche senza ucciderle, perché non è tossico se ingerito in modiche quantità. Ma per quanto intelligenti, questi insetti non sono in grado di capire quando cerchiamo di fregarli, anche se serve una mossa speciale e una miscela particolare.

Formiche via dalla mia casa, bicarbonato e zucchero a velo funzionano

Perché mescolare il bicarbonato di sodio allo zucchero a velo? La spiegazione è molto semplice, legata al fatto che serve una ‘trappola’ ben strutturata. Il bicarbonato da solo non basta perché le formiche non sarebbero attirate dall’odore, Ma una polverina dolce invece è il massimo per loro e in fondo anche per noi.

Questa spiegazione non ti basta oppure non credi che il bicarbonato di sodio sia la soluzione migliore per eliminare le formiche da casa? Ti fisi soltanto dei prodotti chimici anche se costano di più. Liberissima di farlo, ma in realtà è un metodo molto efficace e ti spiego perché.

Il bicarbonato ha il vantaggio di essere una sostanza naturale e quindi nel caso lo toccassero i bambini non corrono nessun pericolo, mentre con i prodotti chimici sì. E poi una confezione costa decisamente meno che un qualsiasi prodotto da spruzzare contro gli insetti.

Ma perché le formiche saranno attirate da questa miscela? Loro, un po’ come le api che si muovono in sciami, non sono in grado di agire da sole ma solo un gruppo. Così, una volta che hanno preso la miscela, la trasportano nel loro rifugio e quindi la passeranno a tutte le altre, compresa la formica regina: quindi missione compiuta.

Ecco come fare: In una ciotolina mescoliamo bicarbonato e zucchero a velo in parti uguali, quindi ogni 100 grammi di uno altrettanti dell’altro. Mescoliamo con un cucchiaino e piazziamo la miscela negli angoli delle stanze infestate dalle formiche,ma anche vicino alle finestre e agli armadietti. Ma se abbiamo il giardino, anche sulle piante e i fiori che le formiche frequentano. Poi aspettiamo solo che il mix agisca e possiamo fare altro.