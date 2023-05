Da oggi i tuoi riccioli saranno più elastici che mai. Ti basterà seguire questi step!

Scopri come ottenere dei riccioli morbidi ed elastici. Ecco gli step che ti cambieranno (in meglio) la vita!

Chi ha i capelli ricci o mediamente ondulati, sa bene come ottenere una cascata di riccioli morbidi e setosi sia più difficile di quanto si vorrebbe. Il capello riccio, infatti, tende spesso ad apparire crespo e ad avere scarsa elasticità. Cosa che porta ad un effetto un po’ ingarbugliato e sicuramente poco piacevole da vedere.

La buona notizia è che ci sono dei semplici passi che se compiuti sempre nel quotidiano possono cambiare le cose e portarti a riccioli elastici e bellissimi da vedere. Dopo aver visto qual è il rimedio casalingo per sopperire a ricci stanchi e rovinati, scopriamo quindi come rendere gli stessi più elastici e belli che mai!

Gli step per ricci elastici e ben definiti

Aver cura dei propri capelli passa anche (e sopratutto) da una cura quotidiana e fatta di piccoli momenti. Spesso, infatti, è proprio nei piccoli gesti che si può sperimentare la differenza tra una chioma stanca ed una viva e piacevole da vedere. E, a tal riguardo, stiamo per elencarti una serie di step che dovresti far rientrare nella tua routine. Così facendo, i tuoi riccioli saranno sempre più sani e forti e tu potrai vantare la chioma che hai sempre desiderato.

Usare prodotti biologici

Il primo passo per ottenere dei capelli sani e belli da vedere è quello di cambiare prodotti e di sceglierne di biologici. Quel che conta, infatti, è la presenza di ingredienti che siano pochi e leggeri. In questo modo i tuoi ricci non soffocheranno sotto il peso di agenti chimici o irritanti e potranno dare il meglio di sé.

Effettuare maschere e impacchi

Oltre ai normali prodotti per la pulizia della chioma dovresti prendere l’abitudine di eseguire una maschera o un impacco almeno una volta a settimana. Per realizzarli puoi usare anche prodotto casalinghi a base di yogurt, miele o avocado. Ciò che conta è dare sempre nutrimento ai capelli e farlo con prodotti semplici e ricchi di proprietà. Agendo in questo modo renderai la tua chioma sempre più sana e forte.

Asciugare i ricci nel modo giusto

Forse non lo sai, ma il momento in cui asciughi i tuoi ricci è anche uno tra i più delicati. Il calore, infatti, rischia di rovinarli. Al contempo, anche avvolgerli in un asciugamano per tamponarli non si rivela la scelta migliore. Se sei alla ricerca di una soluzione valida, il consiglio è quello di non strizzarli mai, di tamponarli in una maglietta di cotone (senza stringere troppo) e di asciugarli all’aria o con un phon a getto freddo e tenuto comunque sempre ben distante dalla cute. Queste scelte cambieranno pian piano i tuoi ricci eliminando per sempre l’effetto crespo.

Mettere a punto questi tre semplici step è ciò che serve per ottenere dei riccioli sempre ben definiti e, ovviamente, elastici. Per completare il tutto potrai optare per aggiungere qualche olio prima dello styling. Ovviamente, lo stesso dovrà essere sempre leggero e biologico, in modo da non appesantire i capelli. Il risultato sarà evidente in poco tempo e ti troverai a sfoggiare finalmente le onde o i ricci che hai sempre desiderato.