Bottoni salati di pasta sfoglia, che bella scoperta: così ho più tempo per me

Antipasto o finger food non importa: questa ricetta ci porta via poco tempo ma è perfetta per stare in compagnia senza passare troppo tempo in cucina i bottoni salati di pasta sfoglia



Non servono ricette complicate e lunghe quando vogliamo preparare un antipasto che può diventare anche un finger food. Lo dimostriamo con questi bottoni salati di pasta sfoglia, geniali e semplici al tempo stesso.

Se poi non abbiamo a portata di mano la pasta sfoglia possiamo usare anche la base della pasta per la pizza.

Bottoni salati di pasta sfoglia, ricetta velocissima

Come spesso succede con le nostre ricette, il ripieno dei bottoni salati è solo un esempi: basta avere un formaggio filante e un salume o un insaccato, aggiungendo una verdura. Quindi sta alla nostra fantasia.

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda

2 zucchine romane medie

200 g di provola dolce

150 g speck a fette

sale fino q.b.

Preparazione:

Un antipasto così veloce davvero non l’abbiamo mai preparato, quindi andiamo con ordine e riusciremo a fare tutto. Spuntiamo e laviamo le zucchine, poi se sono grandi le tagliamo a metà. In ogni caso le grattugiamo con i fori larghi della grattugia e poi le strizziamo bene, anche dentro ad un panno di cotone, per eliminare più acqua possibile. Poi le mettiamo da parte.

Dopo averla lavata, con la stessa grattugia tritiamo anche finemente la provola o il formaggio filante che abbiamo scelto e teniamo da parte pure questo. Tiriamo fuori la pssta sfoglia e le fettine di speck dal frigo e possiamo assemblare.

Apriamo la prima pasta sfoglia lasciando sotto la carta forno che la contiene. Poi cominciamo e farcirla con il formaggio grattugiato, stendiamo qualche fettina di speck e infine aggiungiamo metà delle zucchine. Saliamo leggermente, ma occhio allo speck: assaggiamolo prima per capire quanto è sapido e regolarci.

Facciamo lo stesso lavoro con il secondo rotolo di pasta sfoglia e quando abbiamo terminato arrotoliamo i due rotoli sigillando bene il loro ripieno. Usando la loro carta forno chiudiamoli bene come se fossero una caramella e sistemiamoli per 30 minuti in freezer per compattare.

Esaurito questo tempo, tiriamoli fuori e con un coltello dalla lama lunga tagliamoli a fette larghe circa 1 centimetro. Prendiamo due leccarde o due teglie basse, foderiamo la base con carta forno buttando quella della sfoglia e disponiamo i bottoni salati di pasta sfoglia sulla base, distanziati una dall’altro perché così cuoceranno bene.

Mettiamo a cuocere in forno per 20 minuti a 190° o fino a quando non risultato dorati. Tiriamoli fuori e passiamo a cuocere l’altra leccarda. Portiamoli caldi a tavola: ma se dobbiamo aspettare, basterà scaldarli 5 minuti in forno prima del servizio.