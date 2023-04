Tutte le vite dello scamosciato ed i validi motivi per sceglierlo

Lo scamosciato rientra fra quei tessuti che stanno bene ad ogni età. Ne esistono svariati colori ed i prezzi possono essere i più disparati. Bisogna considerare di non mettere più di un capo alla volta (non siamo Pocahontas) e di saper bilanciare l’outfit con il jeans o con cose altrettanto sobrie e basic.

Lo vediamo nei film western, lo abbiamo letto in alcune fiabe ambientate nella giungla e lo scopriamo nella quotidianità in città, tra una giornata di sole ed una di vento. La giacca scamosciata color cuoio è un vero must-have, molte usano quella del padre risalente a qualche decennio fa e, ammettiamolo, fa sempre la sua bella figura. Oggi vanno molto anche i mocassini, gli stivali e le gonne abbottonate sul davanti in questo materiale che ha sempre qualcosa di selvaggio e ribelle.

Questi capi non rientrano tra i look indicati per un viaggio in auto ma sono un vero e proprio passe-partout che dobbiamo avere nel guardaroba e tenere come opzione per giornate intense dove sfoggiare un look scamosciato potrà fare la differenza.

Cosa indossare di scamosciato in primavera: guardiamo le nuove proposte

Partiamo dal basso perché la base è fondamentale. La scarpa rosa pallido Leandra di Scarosso (245 euro sull’omonimo sito) è favolosa e sta andando a ruba al libro che rimangono disponibili solo pochissimi numeri. Il mocassino, con punta arrotondata e suola color panna, ha le nappine nella parte anteriore.

La prima gonna che proponiamo è firmata Max Mara e costa 407 euro (già scontata del 30%). Lunghezza midi ed estrema semplicità per il modello Dancing marrone scuro che ha chiusura posteriore con cerniera a scomparsa. Resta stretta in vita ma scende morbida sui fianchi quindi anche se si fosse fuori forma dopo le abbuffate di Pasqua, andrebbe benissimo.

Creata da Vero Moda (Donnadina) la gonna color cognac (26,99 euro su Zalando già ribassata del 10%) consiste in un classico tubino a vita alta da portare con tutto, o quasi. Andranno evitati colori fluo, il rosso e tonalità simili ma non uguali che potrebbero creare un indesiderato effetto cheap.

Altra soluzione che non potrà mancare è il capospalla. Si dovrà scegliere tra il giubbotto corto e leggero con chiusura a cerniera e teche laterali (119 euro) di Desigual che tanto ricorda gli anni Settanta ed un’alternativa più contemporanea. Il trench scamosciato di La Redoute Collection da sfoggiare aperto e con un’aria un po’ snob. Gli occhiali sabbia e gli accessori dorati completeranno l’outfit che sarà presto copiato. Il prezzo è di 223 euro.

Ora non resta altro che deciderci ed osare. Nel frattempo rispolveriamo i nostri stivali in camoscio e lo spirito grintoso che abbiamo e prepariamoci al meglio!

Silvia Zanchi