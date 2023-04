Soluzioni pratiche e furbe per camuffare le cosce grosse in primavera

Ogni donna è bella a modo suo e niente e nessuno può permettersi di dire il contrario. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, nasce nel momento in cui quel particolare del nostro corpo non ci fa stare bene. Allora sì, dobbiamo capire come modificarlo o camuffarlo. Oggi vediamo come ridimensionare le cosce grosse in questo periodo.

Dopo i venticinque anni (per le più fortunate diciamo dopo i trentacinque) il metabolismo cambia ed inevitabilmente non si smaltisce più come prima, pur a parità di regime alimentare e stile di vita. Accettare il cambiamento e godere delle meraviglie del tempo che passa va bene ma se possibile vorremmo mantenerci in forma. L’attività fisica ed una dieta corretta non bastano ed in molte accumulano grasso solo sulle cosce. Scopriamo quali capi d’abbigliamento scegliere per look di tendenza che ci facciano sentire più sicure.

Tra le idee odierne troviamo anche qualcosa che ci riporti agli anni Novanta ed all’immortale grunge.

Come vestirsi se si hanno cosce particolarmente grosse nella nuova stagione

La prima opzione è quella di mostrarle con fierezza in perfetto stile Kim Kardashian. Questo significa averle abbastanza sode ma soprattutto rientrare in quella personalità stravagante e decisa. Gonne midi, abiti attillati, scollature generose e tacchi alti stretti in perfetto contrasto con le curve del corpo. Anche la borsa è meglio sia piccola o addirittura micro.

Riguardo ai jeans niente di strappato, no a quelli a zampa (a prima vista potrebbero sembrare geniali ma non è affatto così). meglio puntare sui modelli cargo che sono di tendenza, sui classici a vita alta che contengano e rassodino un po’ i fianchi o sui mom a patto che il denim sia scuro.

Le scarpe a tacco alto se scelte in una tonalità nude regaleranno centimetri preziosi bilanciando diversamente l’intera figura e facendo così apparire le cosce più snelle.

Per gli abiti, sì deciso a quelli a trapezio che sottolineano busto e punto vita per poi cadere morbidi sulla lunghezza, ok per i chemisier che nascondono giusto la parte che ci interessa con molta classe e sobriet. Ok anche per quelli ad A e per i senza maniche scollati che sposteranno l’attenzione sulla parte alta.

Assolutamente da evitare fantasie bizzarre su gonne e pantaloni, zeppe e borse oversize. Restare nel proprio stile ed adottare questi piccoli accorgimenti si rivelerà il metodo vincente!

Silvia Zanchi