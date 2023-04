Biscotti da piccola pasticceria, tutti i segreti per un cabaret mai visto

Un bel cabaret di biscotti da piccola pasticceria preparato con le nostre mani: non è più solo un sogno, ma una realtà che si materializza

Noi italiani siamo strani, anche in cucina. Spesso cerchiamo la via più difficile anche quando non sappiamo come fare e ignoriamo le soluzioni più pratiche. Eppure quante volte ci siamo fatti preparare un bel cabaret di biscotti da piccola pasticceria dai professionisti?

Bene, la novità è che possiamo fare da soli, a casa e con risultati molto simili. Bastano poche semplici attenzioni per prepararli. Assolutamente il burro tirato fuori dal frigo almeno mezz’ora prima e ben amalgamato con lo zucchero. E poi i corretti tempi di inserimento degli altri ingredienti, quelli di riposo e di cottura in forno.

Come succede per tutta la pasticceria secca, anche i biscotti da piccola pasticceria possono essere conservati 3-4 giorni in una scatola di latta. Ma finiranno prima, non ci sono dubbi.

Biscotti da piccola pasticceria, la ricetta spiegata bene

Vediamo quindi gli ingredienti per preparare una trentina di biscottini. Ci serviranno 250 g di farina 00, 1 uovo medio, 180 g di burro 90 g di zucchero a velo, 1 fialetta di aroma vaniglia e 1 pizzico di sale. Poi per decorare 200 g di cioccolato fondente al 60% e della granella di nocciola oppure granella di pistacchio.

In una ciotola cominciamo a montare con le fruste elettriche il burro morbido con lo zucchero, la fialetta all’aroma di vaniglia e il sale. Quando abbiamo ottenuto un composto gonfio e spumoso, aggiungiamo anche l’uovo continuando a montare.

Appena vediamo che il composto aumenta di volume, aggiungiamo anche la farina setacciata per evitare grumi. Poi continuiamo ad impastare direttamente con le mani fino a quando è tutto ben amalgamato.

La base dei nostri biscotti da piccola pasticceria è pronta. Ora prendiamo una teglia da forno e copriamo la base con un foglio di carta forno. Versiamo l’impasto dei biscottini in una sac-à-poche equipaggiata con beccuccio a stella e cominciamo a formare direttamente sulla carta i nostri biscottini della forma che vogliamo. Può essere ovale, tonda, rettangolare, non importa.

Mettiamo la teglia così com’è a riposare in frigorifero per almeno 60 minuti prima di infornare.

Passato il tempo di riposo e solidificazione, infiliamo la teglia direttamente nel forno preriscaldato a 180°, lasciando cuocere per circa 20 minuti. Devono diventare leggermente dorati, non scurirsi e bruciacchiare. Quando sono pronti, tiriamoli fuori e lasciamoli raffreddare.

Nell’attesa, mettiamo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria, oppure se vogliamo risparmiare tempo nel microonde. Appena è sciolto, riprendiamo i biscotti e bagniamo le punte di metà nel cioccolato, decorando poi con granella di nocciole o di pistacchio.

Aspettiamo che il cioccolato solidifichi e mettete i biscotti da piccola pasticceria su un vassoio per portarli a tavola.