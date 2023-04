Giulia Salemi, arriva il clamoroso addio: poi spunta l’incredibile novità

Giulia Salemi potrebbe lasciare per sempre un impegno a lei molto caro per lasciare spazio ad un nuovo progetto: ecco di cosa si tratta

Giulia Salemi sta vivendo senza ombra di dubbio un periodo d’oro e non solo nel privato da quando, da un paio di anni a questa parte, ha intrapreso una meravigliosa relazione con Pierpaolo Pretelli. L’influencer, infatti, sta riscuotendo un discreto successo anche in campo lavorativo, considerato che si sente parlar di lei davvero ovunque: dai social, alla TV, fino ad arrivare alla radio…

La modella è partita lavorando sui social, come influencer: e fin qui, nulla di nuovo, considerato che sono moltissime ormai le influencer sul web. Giulia però è riuscita a distinguersi per la sua estrema bravura e solarità, motivo per cui venne reclutata per il Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini per ben due diverse edizioni: proprio nella Casa, la ragazza conobbe il suo attuale fidanzato.

Dalla partecipazione al reality, la carriera della Salemi è esplosa: attualmente, infatti, non solo lavora molto di più sui social, ma ha avuto modo di presenziare ancora una volta al GF VIP nei panni di “esperta di social”, elencando ai concorrenti i tweet più apprezzati del momento in merito alle dinamiche all’interno della Casa. Giulia, inoltre, lavora come speaker per Radio 101 ormai da diverso tempo: una notizia improvvisa, però, ha cambiato tutto…

Giulia Salemi dice addio alla radio: svelata la motivazione

Da diverse ore, infatti, circola sui social la voce che la Salemi debba salutare definitivamente la radio, chiudendo un capitolo molto importante e formativo della sua vita. La motivazione sarebbe legata proprio a questo periodo d’oro della carriera della ragazza, che continua ad avere numerose proposte allettanti: a rivelare, dunque, il motivo dell’addio è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano….

La stessa Giulia ha confermato l’addio ad R 101 con una storia Instagram in compagnia di un suo collega, lo speaker Marco Santini. Abbracciandolo, la ragazza ha ammesso: “Questo non è un addio, ma un arrivederci. Mi raccomando, non lo abbandonate!”. A sua volta, il collega ha replicato: “Lo spero. Continuate a seguirci… aspettando Giulia”.

Insomma, non sembrano esserci più dubbi al riguardo, anche se sembra che l’influencer abbia dato un piccolo spiraglio per un suo ritorno in radio in un prossimo futuro: nel frattempo, però, Deianira Marzano ha rivelato un piccolo dettaglio circa i futuri impegni lavorativi della Salemi mediante uno stralcio di un’intervista dell’opinionista del GF VIP Sonia Bruganelli.

La moglie di Bonolis ha infatti ammesso più volte che non sarebbe tornata più al GF per far spazio a giovani talentuosi: tra loro, anche la stessa Giulia, che pare parteciperà a Ciao Darwin nelle vesti di caposquadra. La Bruganelli, infatti, è ben contenta di conoscere ragazzi ambiziosi e capaci come la Salemi e inserirli nelle sue produzioni per continuare i loro percorsi in TV.

Che sarà soltanto l’inizio e potremmo anche vedere Giulia nei panni di opinionista in un futuro? Non ci resta che attendere per scoprirlo…