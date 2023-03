Siamo pronte per le fantasie astratte e coloratissime della primavera

Chi ha uno stile basic e semplice potrà tutt’al più orientarsi in una fantasia logo o in qualcosa di spaziale che tanto va di moda negli ultimi anni. Bando agli eccessi che però, in alcuni specifici casi, sono irresistibili. Proviamo!

Si vedono ancora gli spicchi di luna, i raggi di sole stilizzati, i gattini ma anche molti fiori, ciliegine e decori circolari alla Etro. Non c’è un meglio o un peggio, bisogna vedere cosa ci stia bene e cosa no, quello che potremmo abbinarci e quante volte sfrutteremo il capo durante la stagione. Comprare tanto per farlo (nonostante le infinite possibilità di rivendita nel web) è sciocco e ci svuota il portafoglio in un batter d’occhio. Vediamo quindi su quali stampe fantasia orientarci per essere di tendenza al punto giusto.

Con il rosa spopoliamo per eleganza e romanticismo ma il nostro lato estroso potrà trasparire con look più audaci.

L’immaginazione nella moda è tutto! Vestiamoci così tra fantasia e realtà

Con il giubbotto bomber di Only (in vendita a 27,99 euro già scontato del 30% su Zalando) abbiamo l’emblema della primavera stampata a colori. Fiori sbocciati, uccellini, ramoscelli, come una poesia raccontata su un capospalla grigio che ne esalta ogni dettaglio.

Fantasia geometrica che va dall’azzurro al panna al caramello con l’abito lungo di Nife. Le maniche lunghe con polsini e lo scollo a V misurato lo rendono perfetto per le giornate di sole. Costa 149,31 euro già in saldo del 21%.

Patrizia Pepe resta sul classico floreale ma con la variante contemporanea del tulle stretch nel modello monospalla per il top nelle tonalità color lampone. Viene proposto con un pantalone classico tinta unita ton sur ton ed è proprio così che andrebbe abbinato. Il prezzo è di 148 euro sul sito ufficiale.

Tra i pantaloni prevediamo il successo per gli scampanati a vita alta con fantasia che va dal glicine all’azzurro con sprazzi di bianco come quelli realizzati da Mango (49,99 euro). Leggeri, comodi e diversi dal solito, con un pullover lilla o una canotta sottile, ci aiuteranno nel rendere omaggio alla nuova stagione.

Nessuna scusa, è tempo di rinnovare il guardaroba (almeno un po’) e sbizzarrirci con nuovi look giovani e freschi!

Silvia Zanchi