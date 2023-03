Come rendere più romantici i nostri outfit primaverili grazie al rosa

Con il rosa non si scherza! Va dosato con attenzione e portato come indicato dalle ultime tendenze ovvero chiaro, con trasparenze o in borse di vera pelle proposte dai grandi brand. Vediamo insieme come sfoggiare il colore delle ragazze tra un fiore e l’altro.

Si può partire con molletti in più tonalità di rosa da abbinare ad accessori argentati o dorati o ci si può lanciare direttamente su capispalla rosa cipria o scegliere sneakers alte con dettagli rosa antico come quelle proposte da Isabel Marant. Ci sono molte possibilità per sfoggiare il colore femminile per antonomasia e poche scuse per non farlo. Scopriamo come mostrarci un po’ più rosa del solito in questa nuova stagione di rinascita.

Mentre per sembrare più abbronzate dobbiamo puntare su colori decisi, per essere in linea con le bellezze della natura di questo periodo possiamo vestire di rosa.

Il rosa è un’ottima idea anche dopo i trenta

La camicia a righe rosa ton sur ton di Ralph Lauren (32,90 euro su Zalando) è la migliore idea casual di oggi. Con i jeans, un pullover appoggiato sulle spalle, è semplice e versatile. Vale senza dubbio l’investimento.

Per le più addicted ecco gli stivali rosa antico di Paris Texas a punta, in pelle stampata di coccodrillo e tacco sottile. Si vedono su tutte le influencer o quasi e di certo la curiosità è parecchia. Costano 675 euro su Luisa ViaRoma.

Moschino punta invece sulla borsa rosa freddo Heart che bella linea Love logo spicca per tracolla, dettagli dorati e capienza. Il prezzo di 115,99 euro la rende decisamente accessibile.

La gonna lunga in raso ed a vita alta color rosa chiaro di Le Style de Paris (20,95 euro) è un altro must classico che ogni ragazza dovrebbe avere nel proprio guardaroba per gli outfit bon ton. La di potrà abbinare con la canotta coordinata o con un dolcevita nero e décolleté di cristalli.

Con le giacche si spazia invece dal fucsia al rosa pallido ma se si vuole un capo da sfruttare veramente è meglio il blazer di Zara in una classica tonalità anni Novanta. Doppiopetto con bottoni neri a contrasto e revers gotiche, la troveremo irresistibile. Costa 65,95 euro sul sito ufficiale del brand.

Le possibilità ci attraggono ma la scelta va sempre fatta consapevoli del nostro corpo.

Silvia Zanchi