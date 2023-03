Aiuto, il ciambellone è rimasto basso: tre errori che non possiamo commettere

Non c’è nulla di più sconfortante di un ciambellone che immaginiamo bello alto e corposo e invece rimane basso: tre errori da evitare

Lo dice la parola stessa, ciambellone. Significa morbidezza, significa profumo, significa fragranza ma più di tutto significa altezza. Nessun ciambellone che si rispetti deve rimanere basso e floscio, quindi se succede è perché abbiamo sbagliato qualcosa.

Ecco tre errori che possiamo tranquillamente evitare, partendo dalle uova. Intanto tiriamole fuori dal frigo solo poco prima di iniziare la ricetta perché se non sono abbastanza fredde, gli albumi potrebbero non montarsi a dovere.

Inoltre i movimenti devono essere precisi e decisi: i tuorli potrebbero non risultare spumosi se non facciamo movimenti circolari e abbastanza lenti. Usiamo sempre una spatola o le fruste da cucina, verificando che il composto sia compatto ed omogeneo.

Poi la temperatura: per le torte è tra 170° e 180°. Se la temperatura del forno è troppo alta, il ciambellone non cresce perché si forma subito una specie di crosta. E poi, mentre l’impasto continua a cuocere, si rompe facendo uscire l’aria e quindi sgonfiando la torta.

Infine il tempo: il ciambellone potrebbe abbassarsi dopo essere stata tirato fuori dal forno perché è stato sfornato in anticipo. Per questo è importante non aprire il forno quando la torta è in cottura, ma solo quando siamo sicuri che è passato abbastanza, procedendo con la classica prova stecchino.

Aiuto, il ciambellone è rimasto basso: evitiamo questi errori

Vediamo quindi una delle ricette più comuni, il ciambellone morbido sette vasetti. Ci servono 3 vasetti farina 00, 1 vasetto yogurt magro, 1 vasetto di olio di semi, 2 vasetti di zucchero semolato, 3 uova, 1 limone, 1 fialetta di aroma vaniglia e 1 bustina di lievito per dolci

Lavoriamo con le fruste elettriche in una ciotola le uova con lo zucchero, la buccia grattugiata del limone e l’aroma vaniglia.

Poco alla volta incorporiamo lo yogurt e l’olio di semi alternandoli e quando sono ben amalgamati facciamo li stesso con la farina, un pugnetto dopo l’altro. Mescoliamo con cura per eliminare i grumi, poi aggiungiamo la bustina di lievito per dolci e continuiamo a lavorare sempre con le fruste elettriche.

Imburriamo e infariniamo una teglia per ciambella alta, poi versiamo dentro il composto. Livelliamo bene con una spatola e inforniamo nel forno preriscaldato a 170° per 45 minuti circa. Sforniamo e lasciamo intiepidire. Non è necessario lo zucchero a velo ma non è nemmeno uin errore se lo usiamo.