Il capo chiave delle serate di marzo sta bene a tutte! Scopriamolo insieme

Completi, abitini, pantaloni skinny e micro top non sono più l’ultimo grido del mondo fashion. Oggi, dovendo decidere cosa sfoggiare di cool sia per la cena che per il proseguimento di serata al locale, c’è la soluzione magica della maglia – body con trasparenze. Sensualità ed eleganza a volte arricchite da perline, altre da brillantini ed altre ancora da tessuto ton sur ton nei punti giusti.

Abiti striminziti al limite del (sop -) portabile, dettagli cut out più grandi della maglia stessa, gonna lunghe con spacchi inguinali senza però la decenza di indossare culotte in tinta al posto di perizomi quasi invisibili. Se si decidesse di fare “un salto” in discoteca, o meglio, di provare quel nuovo club di tendenza in città, è questo quello che si trova, soprattutto tra le under trenta. Ok la moda ma sembra si sia persa del tutto la voglia di farsi immaginare un pochino. Attraiamo ciò che siamo? Forse, ma il punto è che, per quanto sia bello e giusto vestirci come ci pare, in alcuni luoghi, anche serali – notturni, essere un po’ più di classe non guasterebbe, anzi! Bando a far le moraliste, per carità. Si tratta solo di proporre un capo che si vede sempre di più in questo periodo ed il motivo è presto detto: garantisce una figura “wow” senza svelare troppo.

Dopo aver visto come vestirci per le giornate di sole in base ad Instagram ecco quindi che abbiamo risolto il problema anche per la sera grazie al body trasparente, meglio se brillantinato.

Il body nero con trasparenze è il must-have negli outfit da serata

La prima proposta è anche la più economica. Sì, perché il body con collo dritto, trasparente, nero iridescente e satinato, con maniche lunghe di Shein costa solo 4 euro. Con un jeans nero o in match ad accessori color argento, a noi la scelta ma è certo che sia a cena con un blazer nero, sia nel post con piccolo top o reggiseno basic sotto, faremo un figurone!

Altra categoria, il body in tulle nero con spalline sottili e cristalli colorati applicati di Oseree (su MyTheresa scontato del 30% a 182 euro) farà risaltare l’abbronzatura delle fortunate da poco tornate dal break invernale in località calde e lontane. Anche per le pallide rimaste in città l’effetto glamorous è assicurato per via del gioco di riflessi serali. Ottimo anche con una gonna in jeans.

Con Le Style de Paris (15,67 euro sul sito ufficiale) abbiamo un monospalla molto semplice e coperto a cuore che però resta vedo non vedo sulla manica destra e sulla schiena. disponibile anche in grigio antracite, è portabile sia sotto un blazer che con un trench in orari soleggiati.

Costa 45,99 euro il body di Asos Design con strass sull’intero capo e collo rotondo definito. Nero ma anche viola o color ciclamino, sta letteralmente andando a ruba.

Con il look giusto saremo ancor più meravigliose e sicure di noi stesse e non c’è cosa che ci faccia brillare di più. I brillantini sono la ciliegina ma la torta siamo noi!

Silvia Zanchi