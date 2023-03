Come non rovinare il pesce grigliato? Evita tutto questo, saranno applausi

La griglia è il posto giusto per cucinare il pesce, anche perché ci fa risparmiare tempo: non facciamoci più fregare dai particolari

Per stare in compagnia, per stare all’aperto, per prendersi quegli spazi e quel tempo che nella vita di tutti i giorni ci manca. La grigliata di pesce è sempre un bel modo di cucinare relativamente in fretta e di accontentare i gusti di tutti. Ma ci sono imperfezioni, grandi o piccole, che possono rovinare tutti i nostri progetti.

Come preparare succulenti piatti di pesce alla griglia se non abbiamo mai preso lezione da un esperto? Questo è un problema relativo, ma almeno ci serve avere un’idea chiara sugli ingredienti da usare, sulla loro preparazioni, sul calore della brace. Troppe cose tutte insieme? Assolutamente no, ma prevenire è sempre meglio.

Partiamo dalla scelta del pesce: tutto quello che troviamo sul banco del mercato? Sì, ma anche no, perché il calore della griglia può rivelarsi un nemico potente. Quindi meglio puntare su varietà come il salmone, il pesce spada o il tonno, ma anche l’orata o il branzino che hanno carni dalla maggiore consistenza. Il nasello, la sogliola, le alici, lasciamole per altre ricette.

In ogni caso vale sempre la regola che usiamo anche quando prepariamo i molluschi. Cotture veloci, perché questo non è il forno che necessita di più tempo. Controlliamo sempre il pesce, perché altrimenti resterà duro anche se nella nostra testa doveva essere morbido. Ecco perché la griglia è un vantaggio, ci fa risparmiare tempo ma non fa tutto da sola.

Come non rovinare il pesce grigliato? Preparazione e cottura

Quello è solo uno dei passaggi per la grigliata di pesce perfetta, o almeno buona, non montiamoci la testa. Ci sono altri particolari non trascurabili che fanno tutta la differenza del mondo e ci permetteranno di essere incoronate come ‘best griller’.

Partiamo dalla preparazione del pesce: quello alla griglia è molto naturale, ma qualcosa la dobbiamo pur fare. Come ungerlo, un passaggio che alcuni dimenticano: un filo d’olio sul pesce prima di piazzarlo sulla griglia lo aiuterà a non seccare. Attenzione però, se il pesce è già grasso di suo, usiamone meno

Preparare una marinatura per bilanciare la parte acida e quella grassa del pesce è un ottimo trucco, esagerare no. Controlliamo bene la ricetta, specialmente se è la prima volta. E non saliamo mai il pesce sulla griglia, questo è un peccato grave perché il sale contribuisce a far seccare le carni.

Prima di preparare il pesce con il barbeque ci serve avere già chiaro in testa come lo vogliamo servire. Una bella insalata fresca ci toglie tutti i problemi, ma se abbiamo deciso di grigliare delle verdure, come zucchine, melanzane o peperoni, teniamole già a portata di mano. Vero che ci mettono poco, ma così intanto che aspettiamo, il pesce di raffredderà.