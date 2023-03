Scegli queste gonne primaverili se l’altezza non è il tuo punto forte

Come è poco realistico il detto che ad una buona altezza corrisponda mezza bellezza, non è credibile nemmeno il contrario. Sono le proporzioni a farci sfiorare la perfezione. Per questo motivo scopriamo le gonne da indossare per guadagnare qualche centimetro.

Dopo un inverno passato rinviando cerette e dieta equilibrata, ci ritroviamo con la primavera alle porte non al massimo della forma per sfoggiare una gonna. Per scongiurare l’effetto sacco e per puntare su qualcosa che ci valorizzi, lasciamo stare le gonne senza una forma definita che arrivano alle caviglie e optiamo per le mini. Tutto, però, sempre all’insegna dell’eleganza e dello stile.

Quando non si è impegnate nel mettere in pratica i consigli sulle principali tendenze 2023, si dovrà necessariamente agire con queste favolose gonne capaci di allungarci visibilmente con un solo outfit!

Gonne femminili e must-have per donne basse

La gonna a portafoglio è un must per tutte quelle che hanno le gambe magre, il volume che conferisce sarà solo un vantaggio per enfatizzare le scarse curve. Anche per la mission odierna, quindi, vanno selezionate tra i capi amici. No invece alle lunghezze midi plissettate, accorciano la gamba e camuffano la silhouette dove servirebbe esaltarla. Se si è particolarmente affezionate a questa lunghezza allora andrà meglio un modello più attillato ed elasticizzato.

Quella di definire il punto vita ed i fianchi è un’ottima strategia, che sia con una gonna corta o con un modello sopra il ginocchio, avrà il suo massimo risultato. La minigonna rosa acceso con paillettes giganti di Asos Design (65,99 euro sul sito ufficiale) è un ottimo esempio per la sera anche se, nel caso di scarsa statura, vanno preferite fantasie piccole ed altrettanto minute fantasie, paillettes, ecc..

Per il giorno, restando su quest’idea, ecco H&M (19,99 euro) con la minigonna lilla, basic, in twill, a pieghe, con fascia in vita. Con questa poca stoffa staranno bene ciabattine flat, décolleté dal tacco non eccessivo (divieto assoluto per le zeppe) e stivaletti semplici. Anche per la borsa si dovrà restare su misure medio – piccole affinché sia tutto bilanciato.

Le gonne bon ton sono un classico per tutte, meglio se a vita alta. No assoluto per i modelli svasati sotto al ginocchio, per il tulle ed i volumi stile bomboniera e per le stampe enormi che daranno subito l’illusione ottica di essere indossate da una persona mignon.

Come spesso accade, bastano piccole accortezze per ottenere grandi risultati, non resta altro che provare!

Silvia Zanchi