Ultimo e il gesto che spiazza tutti: non l’aveva mai fatto, fan sotto shock

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Ultimo è tornato sotto i riflettori e non solo per le sue canzoni: vi spieghiamo cosa sta accadendo

Nonostante la sua giovane età, Ultimo è uno degli artisti più amati e affermati del panorama musicale nostrano. A dimostrarlo, non sono tanto le parole, quanto i traguardi raggiunti giorno dopo giorno: tour sold out, stadi sempre pieni, fan base super appassionata alla sua musica e chi ne ha più ne metta. Negli ultimi giorni, però, in molti hanno manifestato preoccupazione per la sua situazione sentimentale...

Il giovanissimo artista, come è noto a tutti, ha scelto di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo. Ancora una volta, ha quasi sfiorato la vittoria: la sua Alba, infatti, è arrivata al cuore di molti, conquistando addirittura la top 5. Ma Ultimo è maturato molto dalla sua ultima esperienza al Festival e il suo proposito primario non era vincere, ma far arrivare la sua musica il più lontano possibile.

La sua carriera è sempre in crescendo e lo testimonia il fatto che, a pochi giorni della fine di Sanremo, il brano ha conquistato addirittura l’oro. Insomma, l’arte del cantante arriva spesso al cuore di molti, forse per la sua innata sensibilità nel parlare e descrivere i sentimenti. Anche nel suo privato, Ultimo ha sempre dimostrato di tenere molto alle sue compagne.

Abbiamo conosciuto il cantante in coppia con la giovane Federica Lelli, tuttavia, nonostante innumerevoli anni d’amore, hanno scelto di dirsi addio. Ad oggi, Ultimo fa coppia fissa con Jacqueline Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi, ma in molti parlano di profonda crisi: a togliere ogni dubbio, però, è stato proprio il cantante…

Ultimo non lascia più dubbi: un gesto vale più di mille parole

Da diversi mesi, Ultimo e Jacqueline non si facevano vedere più insieme, tant’è che i fan sono andati letteralmente in subbuglio. Essendo la coppia estremamente riservata, il timore che si fosse definitivamente divisa diventava sempre più una certezza. Ultimo, però, sa sempre come stupire il suo seguito (e non solo con le sue canzoni) e ha tolto ogni dubbio con questo amorevole gesto…

Proprio ieri è stato il compleanno della dolce Jacqueline: la ragazza ha compiuto ben 23 anni e il suo fidanzato non poteva non essere in prima fila per farle gli auguri. E, infatti, Ultimo ha postato un dolcissimo carosello su IG con una serie di scatti significativi insieme alla sua compagna di vita.

Immagini vere e spontanee, proprio come la loro storia d’amore, che non ha bisogno di tanta “pubblicità” per avere un valore agli occhi di tutti. E ancor più significativa, è stata la dedica che il cantante ha riservato alla sua ragazza sotto le foto: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda!”

Insomma, a questo punto il sospetto di crisi è totalmente superato: Ultimo e Jacqueline, nonostante siano ancora molto giovani, continuano ad essere un meraviglioso esempio di amore autentico ed incondizionato. E a voi piace questa coppia?