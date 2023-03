Vuoi apparire più giovane senza stravolgere il tuo taglio di capelli? Prova con un bel ciuffo. Vedrai che risultato!

Un ciuffo, se ben portato, può donare movimento ai capelli e darti da subito un’aria più giovane. Ecco alcune idee per non sbagliare.

Superati gli anta, alcune donne sentono il bisogno di guardarsi allo specchio e sentirsi più giovani. Si tratta di un desiderio di vanità più che giusto e che quando arriva è sempre meglio assecondare. Se si parla di capelli, però, non tutte si sentono pronte a cambiare look solo per apparire più giovani. Una situazione più comune di quanto immagini e che probabilmente riguarda anche te.

Se è così, sappi che ci sono altre vie più semplici e meno invasive come quella di optare per una bella frangetta o anche solo per un ciuffo da portare sempre in modo diverso. Un piccolo espediente che saprà darti davvero molte soddisfazioni e che ti farà ottenere un’immagine di te più giovane, sbarazzina e bella che mai.

Il ciuffo aiuta a ringiovanire la tua immagine: scopri come portarlo

Se tagliare i capelli o cambiare stile non è nei tuoi programmi, puoi rivoluzionare la tua immagine (o il suo effetto allo specchio) realizzando un semplice ciuffo. Si tratta di una piccola modifica che potrai variare di intensità in base a come ti senti e che ti consentirà di godere al meglio di una chioma vivace, sempre in movimento ed in grado di alleggerire la tua immagine. Il ciuffo, infatti, può essere appena accennato o super corto e sbarazzino e può essere pettinato in modo che si noti appena o dandogli tutto il volume che serve affinché si noti.

Inoltre, una volta realizzato potrai decidere se mantenerlo dello stesso colore o se donargli più risalto con qualche colpo di sole o, se alla fin fine osare ti piace, colorandolo di un altro colore. Scegliendo tra quelli più adatti a te potrai ottenere risultati davvero particolari ed in grado di farti notare. Il tutto per un piccolo colpo di testa al quale potrai sempre rimediare in modo veloce. E sopratutto, senza dover apportare grandi modifiche al tuo attuale taglio di capelli.

Insomma, con un ciuffo ti sentirai da subito più giovane e anche molto più interessante. Un esperimento che vale davvero la pena fare almeno una volta e che ti piacerà molto più di quanto pensi.

Che si tratti di uno lungo da abbinare ad un taglio scalato o di uno super corto per un bob particolare o per un pixie cut da ravvivare, l’effetto sarà sempre unico, alla moda ed in grado di sposarsi con le tue esigenze di stile.