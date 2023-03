Dopo la crisi con Pretelli, Giulia Salemi brilla più che mai: la scelta non è casuale

Dopo una breve crisi con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi torna a splendere in grande stile: ecco perché l’abito del GF VIP lo dimostra

Giulia Salemi è tornata finalmente a brillare dopo un periodo no. Nonostante in pochi si fossero accorti dell’evidenza, l’influencer ha sempre portato avanti i suoi impegni lavorativi con il sorriso e la solarità che la contraddistinguono. Soltanto pochi giorni fa, incalzata da Alfonso Signorini, la ragazza ha rivelato alcuni sconvolgenti dettagli sulla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli…

L’influencer e l’ex velino si sono conosciuti proprio all’interno della Casa del GF VIP, quando parteciparono al gioco nelle vesti di concorrenti. Se, in un primo momento, il giovane si invaghì della bellissima Elisabetta Gregoraci, dopo poche settimane capì che era Giulia il suo vero e grande amore: lo testimonia il fatto che, dopo due anni, sono ancora complici ed uniti come il primo giorno.

Negli ultimi tempi, però, i fan della coppia di sono presi un gran bello spavento: la stessa Giulia, sollecitata da Signorini, ha annunciato in diretta una crisi col suo compagno, ma allo stesso tempo ha sottolineato la volontà di entrambi di voler chiarire e risolvere tutto per il meglio. Dopo alcuni giorni di distanza e di riflessione reciproca, però, la coppia ha svelato finalmente la verità…

Giulia Salemi, addio crisi: ecco come l’ha dimostrato ai fan

Come in moltissimi speravano (e un po’ si aspettavano), Giulia e Pierpaolo hanno risolto le divergenze e hanno annunciato ai follower il riavvicinamento attraverso uno scatto molto significativo. Entrambi, infatti, si sono fatti vedere in un momento di festeggiamenti e non in un giorno qualunque, ma il primo marzo, data del loro anniversario. Insomma, pare che la coppia sia tornata a sorridere e la stessa Giulia, in puntata, ci ha dato prova di questa serenità ritrovata…

Dimmi ciò che indossi e ti dirò chi sei: questa è una piccola grande verità, soprattutto per la nostra Giulia. Recentemente, infatti, ci siamo accorti che l’influencer, pur risultando sempre impeccabile in puntata, si è orientata su abiti sempre molto scuri, evidenti specchio del suo stato d’animo inquieto.

Sappiamo bene che il nero è segno di grande eleganza e raffinatezza, tuttavia, era da troppo tempo che non vedevano Giulia con un look acceso, o comunque colorato, con cui ci aveva solitamente abituati in occasione del GF VIP. Ebbene, dopo la notizia della fine della crisi, Giulia ha scelto di dare il meglio di sé, mostrandosi ai telespettatori in tutto il suo splendore.

In occasione dell’ultima puntata, infatti, ha completamente cambiato rotta, scegliendo in minidress bianco tempestato di paillettes firmato Des Phemmes, super luminoso e trendy. Vogliamo credere che non sia un caso e sia un po’ il simbolo della quiete ritrovata in amore, che la portano a brillare più di quanto faccia già solitamente.