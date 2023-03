Ricotta eccezionale fatta con le nostre mani con tre soli ingredienti

Buona come quella del caseificio, ma preparata con le nostre mani: la ricetta per la ricotta eccezionale fatta in casa esiste

Se anche tu hai provato più volte a preparare in casa la ricotta, ma alla fine hai rinunciato perché usciva troppo molle, troppo compatta, poco saporita, non disperare. La ricetta per la ricotta eccezionale fatta con le nostre mani e senza caglio esiste.

Il risultato finale è molto simile se non identico a quello del caseificio e ci bastano tre soli ingredienti, più uno strumento che è facilmente reperibile nei negozi di casalinghi o sul web. Quindi costa poco e vale molto.

Possiamo usare tutti i tipi di latte: io ti spiego quella con il latte vaccino, ma può essere di capra, di pecora, di bufala e così avrà più o meno grassezza. E se poi la vogliamo più cremosa, basterà aggiungere 100 ml di panna fresca ogni litro di latte.

Ricotta eccezionale fatta con le nostre mani, dalla cagliata alla tavola

Per 500 grammi di ricotta ci servono 2 litri di latte intero, possibilmente fresco, il succo filtrato di un limone non trattato oppure 40 grammi di aceto di mele e 2 prese di sale fino.

Versiamo il latte in un tegame e mettiamolo a scaldare, ma senza farlo arrivare al bollore. Deve raggiungere la temperatura di 45°, quindi non proprio bollente. A quel punto spegniamo e allontaniamo subito dal fuoco.

Aggiungiamo il succo del limone, passato in un colino a maglie strette, e tutto il sale. Poi mescoliamo con una frusta a mano e mettiamo un coperchio per 15 minuti in modo che il vapore resti all’interno del tegame.

Questa operazione ci serve per avere la cagliata da cui deriva la ricotta. Quando togliamo il coperchio vedremo che il contenuto del tegame si sarà rappreso. Rompiamo la cagliata con un cucchiaio e versiamola in un colino messo sopra ad una ciotola grande per raccogliere tutto il siero che sgocciolerà.

Aspettiamo circa 30 secondi, in modo che la cagliata scoli bene il suo siero e poi spostiamola nella fuscella da ricotta, messa sempre a scolare sul colino. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare in frigorifero per circa 4 ore, in modo da farla compattare.

La nostra ricotta è pronta. A quel punto la possiamo consumare così oppure insaporirla con delle erbe aromatiche a piacere, oppure delle spezie.