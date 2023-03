Non dimenticarti di applicare lo spray fissante: ecco come ottenere il miglior risultato

Si tratta di un prodotto indispensabile per ottenere un look duraturo e impeccabile. Ma scopriamo il modo migliore di utilizzarlo.

Ci sono alcune domande che sembrano avere la stessa risposta. Oggi vogliamo concentraci su quelle relative alla bellezza al mantenimento della stessa. In particolar modo, abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione su un prodotto che spesso viene sottovalutato perché non ritenuto indispensabile. Ma siamo qui per farvi cambiare idea. Infatti lo spray fissante nasconde moltissimi benefici, in particolar modo per il proprio make up.

Sono innumerevoli i trucchetti beauty, disponibili anche online, che ci permettono di ottenere dei risultati superlativi, da vera top model. Ovviamente, come ben saprete, sono necessari gli strumenti giusti per riuscire a sfoggiare un look impeccabile. Uno di questi è per l’appunto lo spray fissante. Ma scopriamo insieme come utilizzarlo.

Come ottenere il miglior risultato con lo spray fissante

Alcuni di voi fino a questo momento potrebbero anche non essere state a conoscenza della sua esistenza, ma lo spray fissante è un prodotto che ogni donna amante del make up dovrebbe avere nella sua trousse. Di solito si tratta di un prodotto che viene utilizzato per mantenere intatto il proprio trucco, se non vogliamo rischiare di ritrovarci con qualche sbavatura a metà serata. Si ricorre allo spray anche per far durare più a lungo il proprio make up. Ma funziona davvero o si tratta semplicemente di una trovata pubblicitaria? E’ arrivato il momento, una vola per tutte, di chiarire la situazione e vogliamo farlo svelandovi il modo migliore di utilizzare lo spray fissante.

Lo spray fissante è ideale per un uso intenso, in eventi come matrimoni o feste estive a bordo piscina, e fa davvero il suo lavoro. Il segreto, dice, è la speciale combinazione di ingredienti presenti al suo interno. Detto ciò, vediamo passo dopo passo come applicare lo spray.

Applicare la base

Di solito si spruzza dopo aver finito di applicare il trucco, ma a volte, se avete bisogno di una maggiore impermeabilità, potete spruzzarlo dopo ogni fase di trucco. Quindi, applicate prima il primer e poi passate al fondotinta e al correttore. Dopodiché rifinite il look con lo spray fissante. Attenzione, fate arrivare il prodotto sull’intera superficie del viso per far aderire bene il primo strato.

Aggiungere l’ombretto

Prima di spruzzare lo spray potete procedere all’applicazione dell’ombretto. Il consiglio degli esperti è di spruzzare il prodotto su ogni occhio. In questo modo l’ombretto si asciugherà prima di aggiungere l’eyeliner.

Applicare l’eyeliner

Quindi si passa all’eyeliner. Anche in questo caso, una volta applicato, spruzzate un po’ di spray su ogni occhio chiuso per far asciugare e fissare il prodotto. Lo spray fissante impermeabile è particolarmente importante per questo passaggio, poiché gli occhi possono lacrimare e far colare il trucco.

Rifinire con rossetto e fard

Non vi rimane che rifinire il vostro make up, aggiungendo i dettagli, come il fard e il rossetto. Quindi spruzzate nuovamente lo spray fissante su tutto il viso, tenendo il flacone a qualche centimetro di distanza in modo che si distribuisca uniformemente su tutta la superficie.

A questo punto vi chiederete se lo spray può essere utilizzato su tutte le pelli. La maggior parte di questi prodotti contiene alcol, che tende a far seccare ed irritare alcuni tipi di pelle. Perciò si consiglia di procedere con estrema cautela. Ricordate inoltre che lo spray è un prodotto che non va utilizzato tutti i giorni come altri prodotti make up. Inoltre, non eccede con le quantità. Detto questo, esistono anche spray fissanti sicuri per tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili.