Capelli radi e fini? Il wolf cut è il taglio perfetto per te. Lo amerai!

Il wolf cut è il taglio di capelli più indicato per chi ha una chioma rada e fine. Scopri come portarlo per essere sempre al top!

Se i tuoi capelli sono radi e fini e, di conseguenza, senza volume, da oggi puoi smettere di disperarti. Esiste infatti un particolare taglio di capelli che è davvero in grado di fare la differenza.

Si tratta del wolf cut, uno scalato (molto scalato) che si può portare con diverse lunghezze ma che resta sempre scalatissimo nella parte superiore della testa. Ciò dona un volume che fa praticamente dimenticare il problema dei capelli radi o fini e che aiuta a ristabilire le giuste proporzioni per la tua chioma. Una volta provato non potrai più farne a meno!

Wolf cut: il taglio perfetto per donare volume alla tua chioma

Se il tuo cruccio più grande è da sempre quello di avere una chioma piatta e poco piacevole da vedere, da oggi potrai cambiare letteralmente le cose. Grazie al taglio wolf cut (sempre più di tendenza), potrai infatti godere di una chioma sempre voluminosa, alla moda e più che mai piacevole da vedere. Il bello di questo particolarissimo taglio di capelli è che potrai portarlo sia corto che di media lunghezza o particolarmente lungo. Ovviamente, nell’ultima ipotesi, l’effetto volume sarà un po’ minimizzato dalla lunghezza dei capelli ma sempre perfetto.

Il taglio si fa notare infatti per la particolarità di essere molto scalato. Il tutto per un effetto finale di chioma voluminosa e perfetta per incorniciare il volto. Inoltre potrai aggiungere la frangia (meglio se aperta), per dare ancor più carattere al tipo di taglio scelto. Insomma, la mancanza di volume non sarà più un problema. Anzi, potrai godere a pieno di capelli sempre in grado di darti carattere e di farti sentire più sicura di te. La scelta perfetta anche se ami giocare un po’ con l’acconciatura, creando di volta in volta degli stili diversi.

Andando al colore, questo staglio si presta ovviamente a diversi tipi di personalizzazione. Per un effetto più pieno è consigliato sempre in versione chiara o con dei colpi di luce che ne evidenzino i contrasti. Ovviamente, per arrivare all’effetto più adatto alla tua persona, il consiglio è quello di optare per colori che si adattino bene al tuo incarnato. Stessa cosa vale per gli accorgimenti circa la lunghezza.

Se hai un viso tondo puoi optare per un taglio molto corto ma anche per uno voluminoso intorno alla testa e con lunghezze molto accentuate. In caso di viso allungato o molto magro, un taglio che incornici il viso è la scelta da considerare migliore perché andrà così a riproporzionare il tutto senza creare ulteriori allungamenti.

Infine, sebbene renda al massimo anche da liscio, creare delle onde offrirà sicuramente ancor più di volume. Il tutto per una chioma che amerai fin dal primo sguardo, che potrai personalizzare di volta in volta come preferisci e che, per questo, non ti stancherà mai.