Finte lentiggini? Ecco il trucchetto migliore per ottenere un effetto naturale

Una tendenza diventata sempre più popolare negli ultimi anni. Ma qual è il modo migliore per creare lentiggini finte? Scopriamolo insieme.

Come resistere a delle tenere lentiggini? Del resto, aiutano la pelle a sembrare più viva e colorata, ma siamo sicure che molte di voi non hanno idea da dove partire per ottenere un look da passerella. Ma non preoccupatevi, oggi vogliamo venire in vostro soccorso.

Proprio così, con il nostro aiuto sarete in grado di ricreare delle lentiggini e riuscirete a farlo in pochissimi minuti. Basta solo seguire i nostri consigli e vedrete che risultato!

Come realizzare lentiggini finte

A prescindere che abbiate delle lentiggini vere o meno, è carino metterle in evidenza, non solo perché si tratta di un trend in continua crescita ma in questo modo metterete ulteriormente in evidenza il vostro viso e i suoi lineamenti. Questo articolo è rivolto soprattutto a coloro che non hanno la fortuna di essere nate con le lentiggini. Qui di seguito troverete i migliori metodi per ricrearle.

Penna per lentiggini

Strano ma vero. Magari non ne avete mai sentito parlare ma le penne per lentiggini esistono davvero! Basta solo scegliere quella più idonea alla vostra pelle e il gioco è fatto. Per utilizzare correttamente le penne, è sufficiente immergere il pennello nel prodotto e applicare leggermente le lentiggini sul viso in modo che assomiglino a un grappolo naturale. Il segreto di questo prodotto è continuare a picchiettare leggermente il pennello sulla pelle finché non si è creato un numero sufficiente di lentiggini. Più si fa pratica con il pennello, più diventa facile. Ricordate, se si aggiunge spazio tra le lentiggini, l’aspetto sarà migliore e più credibile.

Eyeliner impermeabile

Se non avete altri prodotti a vostra disposizione, allora potete puntare su un eyeliner impermeabile (liquido o a matita) in una tonalità marrone o più scura. Con le formule waterproof, è importante tenere presente che una volta fissate sulla pelle sono un po’ più difficili da rimuovere, quindi la precisione è fondamentale con la matita per assicurarsi che non ci siano sbavature. Vi consigliamo di applicare delicatamente la matita sulla pelle per creare un leggero punto e poi premere un po’ più forte per rendere la lentiggine più visibile.

Matita per sopracciglia

Poiché le matite per sopracciglia possono avere una tonalità naturale, sono un ottimo strumento da utilizzare per creare lentiggini che si fondano bene con la pelle e i capelli. Si vuole evitare di creare lentiggini con un contrasto evidente che le faccia sembrare fuori posto sul viso. A questo scopo possono andare bene diversi prodotti per sopracciglia, ma quelli con punte precise sono i migliori per creare un aspetto naturale delle lentiggini, dato che sono naturalmente piccole. È possibile utilizzare una matita waterproof con una punta fine che aiuta a definire e riempire le lentiggini sulla pelle. Potete creare lentiggini di dimensioni diverse per vedere quali funzionano meglio. Sono tuttavia preferibili lentiggini più grandi e leggermente malformate, in quanto vi doneranno un aspetto più naturale.

Henné

E’ noto per creare dei fantastici capolavori artistici duraturi, è un prodotto che si utilizza ormai da secoli nei rimedi e nei trattamenti di bellezza e per i capelli ed è adatto anche per creare lentiggini finte. Applicate le lentiggini a mano libera sul viso o sul corpo utilizzando il cono per applicare l’henné. Basta picchiettare leggermente il prodotto dopo averlo applicato sulla pelle per aiutarlo a fissare e mantenere le lentiggini al loro posto.