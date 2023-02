Limoni freschi tutto l’anno? Io ho un segreto che costa anche poco

L’unico modo per sfruttare appieno la succosità e la freschezza dei limoni è metterli in salamoia. Io faccio così e funziona sempre

Limoni freschi tutto l’anno? Ovviamente li possiamo comprare. Ma non sempre è la loro stagione migliore, perché il periodo di raccolta vero va fa maggio a settembre, quando sono succosi al punto giusto. E allora l’unico trucco possibile sono i limoni in salamoia.

Un rimedio geniale e facilissimo per avere limoni pronti tutto l’anno per l’uso in cucina, dagli antipasti ai dolci, ogni volta che ne abbiamo bisogno. In pratica sono limoni che si conservano in un barattolo insieme al sale e lasciati lì per diverse settimane diventano un prodotto eccezionale. La fermentazione infatti li conserva a lungo e li trasforma in un condimento perfetto. Ma non è tutto, perché si sviluppano anche batteri salutari che fanno bene all’intestino.

Il bello è che costa pure poco: tutto quello di cui abbiano bisogno sono dei bei limoni non trattati, meglio se di quelli che arrivano dalla Costiera Amalfitana, e del sale grosso. Poi uno o più barattoli di vetro, perfettamente sterilizzati, e un quarto elemento: la pazienza. Perché come succede per tutti questi tipi di preparazione, avere fretta è tutto quello che non dobbiamo fare.

Limoni freschi tutto l’anno? Il trucco per la salamoia

Come si preparano quindi i limoni in salamoia (o limoni fermentati)? Il primo passaggio è quello di lavare benissimo i limoni, strofinandoli con cura usando un canovaccio pulito.

A quel punto facciamo un taglio sia sulla parte superiore che su quella inferiore di ogni limone e poi tagliamoli in quarti ma senza andare fino in fondo, lasciando una parte in fondo collegata alla base. Apriamo con delicatezza i limoni e in ognuno mettiamo una manciatina di sale grosso. Come misura, se non vogliamo andare ad occhio, va bene un cucchiaino da caffè.

Poi in ogni barattolo versiamo un cucchiaio di sale e infiliamo tutti i limoni che ci stanno, schiacciandoli bene in modo che rilascino i loro succhi. Poi aggiungiamo ancora un paio di cucchiai di sale grosso ed eventualmente una manciata di pepe nero in grani.

Completiamo con il succo di almeno un paio di limoni per ogni barattolo e poi prendiamo un peso di fermentazione mettendolo in cima al vaso. Chiudiamo bene e lasciamo fermentare i limoni a temperatura ambiente per almeno quattro settimane.

Ricordiamoci solo ogni tanto di capovolgere il barattolo affinché il sale e il succo siano distribuiti uniformemente. Con questa operazione i limoni diventeranno più morbidi e la polpa diventerà più dolce perdendo parte della sua carica.

Quando poi li dovremo usare, sciacquiamo i limoni per rimuovere il sale. I limoni in salamoia si conservano fino ad un anno in frigorifero ma anche temperatura ambiente. E sono perfetti con diversi piatti, dalle carni rosse e bianche al pesce, ma anche come condimento per l’insalata.