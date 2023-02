Le borse viste alla Milano Fashion Week hanno una particolarità in comune

Da molti anni lo street style é parte integrante del fascino di ogni settimana della moda che si rispetti. Oggi, nello specifico, ci occupiamo delle borse che le più o meno note invitate stanno sfoggiando alle sfilate ed alle cene esclusive.

Si portano a mano, sono quasi sempre rigide, hanno forme particolari ed il logo in mostra. Le borse scelte dalla influencer e dalle vip in questa settimana della moda ci attraggono per il loro essere preziose e decise e forse anche perché non sono quasi mai funzionali. Vediamole insieme con brand, prezzi e colori di tendenza.

I nomi sono i più svariati, italiani e stranieri, loro sono tutte belle ed ognuna con il proprio stile. Queste borse medio – piccole e colorate sono irresistibili e perfette per gli eventi della Mfw. Copiamole!

Scegliamo la nostra borsa preferita per mostrarci all’ultimo grido

La pochette T Timeless di Tod’s in pelle turchese ha il turn lock in metallo personalizzato e la pratica polsiera laterale oltre alla tracolla sottile metal coordinata. Da accostare ad un abito in pelle liscia nera come al più semplice paio di jeans, costa 1100 euro.

La proposta di Gcds (in vendita su Farfetch a 287 euro già scontata del 30%) è la tote Comma, versatile e ricercata nella sua semplicità di bianco e nero. Questo modello basic anche nella chiusura (magnetica) richiede un abbigliamento coraggioso, colorato . Per chi fosse in cerca d’ispirazione la sfilata di Moschino è ricca di idee.

La clutch in pelle color caffè di Max Mara (850 euro) è nuova ma già un classico. Definita, rigorosa ed elegante, va bene per ogni stagione , estate compresa. La tracolla larga richiama gli anni Settanta ed il quadrato centrale dorato a contrasto ne è la conferma. Da considerare un match con jeans a zampa per restare nel mood o provare con un abito più naïf e stivaletto basso.

Molto gettonata anche la borsa a mano nera di Pinko, riconoscibile “dall’iconica fibbia in metallo Love Birds Diamond Cut”. La tracolla a catena dorata è rimovibile o là si può semplicemente lasciare all’interno della borsa. Disponibile anche in bianco ed in rosa antico, costa 250 euro.

Visto che si tratta di una spesa, è bene definire cosa serva a prescindere dagli eventi del momento. In questo modo potremo dire di aver fatto un buon investimento.

Silvia Zanchi