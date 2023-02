Chiara Ferragni punta sui dettagli alla Fashion Week: ecco perché la sua strategia è vincente

Il Festival di Sanremo è finito da pochissimo ma Chiara Ferragni non si è ancora fermata: alla FW incanta tutti con una semplice strategia

La meravigliosa Chiara Ferragni non conosce tregua in questi ultimi giorni: dopo il grande successo del Festival di Sanremo, l’influencer, come ogni anno, ha presenziato alle sfilate delle collezioni dei grandi brand alla Fashion Week. Ancora una volta, le sue mise sono state super apprezzate e il motivo è molto chiaro…

La regina delle influencer, come in molti sono solita chiamarla, ha esordito nelle vesti di co-conduttrice durante la prima ed l’ultima serata di Festival. Il messaggio di cui si è fatta portatrice è ciò per cui combatte ogni giorno: la vicinanza verso le donne e la battaglia affinché tutti i loro diritti vengano sempre rispettati.

Il sipario dell’Ariston, però, si è abbassato in un clima di grande agitazione per l’influencer: per quanto è noto ad oggi, lei e il rapper Fedez stanno vivendo un momento di profonda crisi coniugale, testimoniato da alcuni scatti in cui sono stati pizzicati (e su cui ne sono state dette di tutti i colori), ma soprattutto la “freddezza social” di Chiara nei confronti del marito.

Questa situazione va avanti ormai da giorni, ma nonostante ciò l’influencer va dritta per la sua strada, non trascurando mai la carriera: in questa settimana, infatti, ha assistito alle sfilate di brand del calibro di Etro, Prada e Fendi e non ha mancato di mostrarci dei look a dir poco mozzafiato…

Chiara Ferragni divina alla Fashion Week: ecco il suo segreto

Tra i look che Chiara ci ha presentato per assistere alle sfilate, quelli che abbiamo più apprezzato per estro ed originalità sono sicuramente i tre che vi mostriamo in basso. Il punto forte di queste mise, però, non sta tanto negli abiti, quanto negli accessori: a nostri avviso infatti, sono proprio questi ultimi la ciliegina sulla torta della sua “strategia fashion”…

A sinistra, vi mostriamo il look sfoggiato dall’influencer per la sfilata Etro: in pieno stile casual, Chiara ci propone un total white fresco e comfy, formato da dei cargo pants con tasconi e un morbido cardigan allacciato sul seno. Il vero tocco di classe della mise, però, sono gli occhiali da sole con lenti spcchiate verdi: si tratta del modello grunge della nuova collezione del Chiara Ferragni Brand, che troverete a 140 euro sul suo sito web.

Nella mise per Etro (al centro) è il nero a dominare: si orientata su un suit giacca e pantaloncino in velluto e un reggiseno della medesima nuance, che lascia scoperta gran parte della pancia. Anche in questo caso, a spiccare sono gli orecchini a croce tempestati di zirconi e le calze a rete, che indossa con gran classe.

Infine, nel look per Prada l’influencer ha scelto un’attitudine davvero interessante, un mix tra il classico bon ton e quella dose di sperimentazione che Chiara ci ha sempre abituati a vedere. Ancora una volta, a dominare del tutto sono le calze a rete e degli orecchini luminosi. L’influencer ci insegna: il giusto accessorio piò valorizzare il look più dell’indumento stesso.