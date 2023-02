Primavera 2023: ecco il mix perfetto che ti farà apparire più giovane e bella che mai

Scopri come tagliare e portare i capelli per questa primavera. Apparirai più giovane e bella e sarai sempre alla moda.

Superati gli anta, la voglia di apparire più giovani e belle inizia a farsi strada superando altre priorità. Per riuscirci, però, è sempre molto importante non stravolgere la propria immagine, cercando semplicemente di attuare ciò che si sente in linea con se stesse e con la propria idea di bellezza. In questo modo, oltre a restare fedeli alla propria immagine si potranno ottenere dei benefici all’apparenza invisibili ma in grado di fare la differenza.

Con piccoli accorgimenti è infatti possibile apparire più giovani senza che gli altri intuiscano quest’intenzione. Un modo semplicemente vincente e che tra le altre cose, in vista del cambio di stagione, donerà a tutto una connotazione ancor più naturale. Perché, diciamocelo, chi non ha voglia di cambiare look quando arriva la primavera? E allora, ecco l’indicazione che quest’anno si sposa anche con il trend in atto e che ti renderà quindi alla moda, all’apparenza più giovane e sicuramente ancora più bella.

Il taglio perfetto per apparire più giovane

Se si parla di tendenze, per questa primavera, quella più in voga vuole sicuramente il tanto amato caschetto ormai tornato di moda. Questo taglio che da tempo immemore torna a ripresentarsi ogni tot, è infatti in auge proprio per questo 2023. E tutto con buona pace di chi predilige corti o lunghi (che non saranno comunque da eliminare).

Se rientri tra coloro che stanno cercando un modo per apparire più giovani, però, tieni a mente che il taglio medio è proprio quello che fa per te. Un bob che sfiora le spalle e che incornicia il viso è infatti quanto di meglio ci sia per ottenere un effetto rimpolpante per la tua pelle e tutto per un aspetto generale più giovane, ordinato e sbarazzino. Esattamente ciò che aspetti da tempo e che ora potrai ottenere con un semplice colpo di forbici (meglio se eseguito dal parrucchiere).

Altri trucchi per ottenere il mix perfetto per la tua immagine

Ovviamente, per completare il tutto puoi optare per il ravvivare il colore. Il segreto sta nel non schiarirli troppo optando per dei colpi di buio se hai capelli chiari o se cerchi di coprire i primi capelli bianchi e per qualche colpo di luce se hai capelli scuri da illuminare un po’ per donare luce al tuo incarnato.

Detto ciò, si passa alla piega che quest’anno è meglio se ondulata, sopratutto se hai superato i 50. In questo modo, infatti, donerai ai capelli quel movimento che attirerà lo sguardo al di là delle prime rughe e tutto senza doverli curare per ore. Se invece hai capelli lisci che adori, punta su un effetto illuminante che dia movimento alla chioma.

In questo modo, pur portandoli lisci, avrai un effetto simil volume ed in grado di darti l’effetto di movimento che ti farà apparire più giovane senza stravolgere l’immagine che senti più tua. Ciò che conta è puntare tutto su un taglio che renda il capello liscio all’apparenza leggero.

I must per questa primavera, sopratutto dopo gli anta sono infatti leggerezza, luminosità e movimento. E con il tuo taglio medio, i giusti colpi di luce (o di buio) e una piega ondulata sarai più che pronta per farti ammirare e, cosa ancor più importante, per sentirti al massimo quando ti guardi allo specchio.