Le sneakers che porteremo la prossima stagione sono eleganti e femminili

Le spese sono sempre tante e le entrate fin troppe volte restano le stesse (quando va bene). Nessuna scusa però per mostrarsi in pubblico sempre con le solite sneakers viste le novità nelle tonalità pastello e nei classici bianco e nero che nulla hanno da invidiare alle nostre décolleté. Scopriamo brand, prezzi e modelli da non farci sfuggire tra le novità della primavera – estate 2023.

Quando ci innamoriamo di una scarpa da passeggio è difficile cambiare. Questo ha poco a che vedere con la firma perché si può benissimo comprare da un marchio noto (e costoso) per poi ritrovarsi con vesciche ai piedi per giorni. Restando in budget sia alti che accessibili, è bene iniziare a farsi un’idea di cosa comprare perché il nostro numero potrebbe terminare fin troppo presto e, con questo meteo pazzo, la nuova stagione anticipare a domani pomeriggio.

Le gradazioni di colore che vedremo sono perfette poi per un match con gli abiti floreali delle collezioni resort.

Sneakers finalmente sobrie e stile d’altri tempi per i nuovi arrivi

La prima scelta è realizzata da Tod’s e consiste nella Tabs in pelle scamosciata bianco sporco sulla tomaia, in pelle liscia beige caldo sulla caviglia ed azzurra dove è impresso il logo laterale. Non solo per il country club ma anche per una passeggiata pomeridiana in città ed un caffè con le amiche, sarà l’ideale. Costa 550 euro.

La sneakers a contrasto S wave 1 di Stella McCartney è bianca con un bellissimo rosa antico a decorare la struttura centrale. Da sfoggiare con un abito fresco che riprenda questo colore o con qualcosa che crei un contrasto accattivante come il verde bottiglia, sarà difficile aspettare un altro mese per poterle mettere. Il prezzo anche in questo caso è di 550 euro.

Con Ash abbiamo un taglio running ed un’evidente ispirazione anni Novanta. I brillantini che ricoprono l’intera scarpa riprendono il rosa fucsia ed il celeste della suola non lasciando in secondo piano la A sulla parte esterna. Sì ad un outfit con jeans e maglia morbida ma nulla di troppo particolare, il focus sarà sulle sneakers scintillanti.

Nero Giardini propone la scarpa bianca ed oro dal design anni Duemila. Alla bellezza si unisce il benessere perché, come specificato sul sito ufficiale del brand, possiede la tecnologia DryGo!® che assorbe l’umidità. Il prezzo è di 139,50 euro.

Con queste belle giornate di sole saremo certamente invogliate nel praticare lo sport preferito da molte: lo shopping! L’importante è scegliere le sneakers giuste per noi.

Silvia Zanchi