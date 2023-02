Alessandra Celentano è la prof più severa di Amici, ma anche lei ha il suo punto debole: ecco di cosa si tratta

Alessandra Celentano di danza la sa lunga: nulla sembra scalfirla, ma senza questo piccolo dettaglio non va mai da nessuna parte

Inutile affermare il contrario: Alessandra Celentano è un grandissimo punto di riferimento nella scuola di Amici e non solo per i suoi allievi. La maestra, come tutti sono soliti chiamarla, è anche una vera istituzione per i telespettatori: senza di lei, infatti, seguire le vicende della cattedra di ballo nel talent show più amato che ci sia non sarebbe così entusiasmante. Lei sa bene, infatti, come mettere un po’ di “pepe nel brodo”…

Sono ben vent’anni che la Maestra Celentano ricopre il ruolo di insegnate di ballo nella scuola di Maria De Filippi ed è probabilmente l’unica docente ad esserci riuscita così a lungo. Ovviamente questo “primato” non è dovuto soltanto alla storica amicizia con la padrona di casa, ma anche al suo modo di impartire la disciplina ai ragazzi: impegno costante e rigore con lei sono l’ABC, tant’è che in molti l’hanno addirittura tacciata di essere troppo severa con i ragazzi.

Non tutti i docenti e “compagni di cattedra”, infatti, sono sempre d’accordo con il suo metodo, tant’è che gli scontri tra prof sono ormai all’ordine del giorno. In particolare, la Maestra tende spesso a battibeccare con Raimondo Todaro per via della loro diversità di vedute: in particolare, la Celentano è solita assegnare compiti ai ragazzi, anche se non sono suoi allievi.

Questi ultimi talvolta sono felici di crescere grazie agli ostacoli posti volontariamente dalla Maestra con coreografie complesse, ma mirate: non a caso, anche da casa l’opinione sulla Celentano è tutto sommato positiva, tant’è che, possiamo dirlo, ricopre a mani basse il simbolico premio di insegnante di danza più amata che ci sia.

Alessandra Celentano, senza di loro è persa: ecco di cosa non riesce a fare a meno

Conosciamo la Celentano ormai da anni e, nonostante sia passato tanto tempo, è molto difficile vederla “sbottonarsi” sulla sua vita privata. Quel che è certo è che ama tanto il suo lavoro e lo diffonde alle nuove generazione col massimo rigore: osservandola nel tempo, però, è ben chiaro che, come tutti, ha un suo punto debole e noi abbiamo capito perfettamente qual è. Te ne parliamo scorrendo in basso…

La Maestra, nonostante si dediche anima e corpo alla danza, è anche abbastanza attenta all’immagine, motivo per cui in puntata (ma anche nei day time pomeridiani) è sempre molto attenta a presentarsi con outfit semplici, ma sempre super curati. E, sebbene la domenica pomeriggio si orienti ogni tanto su scarpe o stivali con tacco, abbiamo notato che spesso e volentieri non riesce a fare a meno di proporre le sue sneakers preferite.

Ebbene sì, molte volte sono le scarpe il “pezzo forte” dei suoi look, in quanto il più delle volte si orienta su completi neri o molto scuri. A dare quel pizzico di brio, ci pensano le sue inimitabili Buffalo bianche, particolarmente creative per via dei disegni in stile minimal che giocano coi toni del rosso e del blu.

Si tratta di un modello carro armato, motivo per cui la nostra Cele riesca anche a conquistare qualche centimetro in più (non che ne abbia particolarmente bisogno) rimanendo sempre super comoda e stabile. Ma veniamo al dunque, per i più curiosi: si tratta del modello chuncky in pelle bianca e puoi trovarle su diversi siti online: su Asos, ad esempio, puoi trovarle a poco meno di 353 euro.

E tu avevi notato questa piccola passione della Maestra?