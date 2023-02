Come vestirci per l’inaugurazione di un locale? Consigli per giorno e sera

Dopo giornate di lavoro intense, commissioni da sbrigare, casa da sistemare ed amici pelosi da seguire siamo stanche ma ogni tanto dobbiamo anche socializzare. Chi ha un figlio, chi il compagno ecc., non si ferma proprio mai. Per mancanza di tempo e di energia, con l’età centelliniamo la nostra presenza alle inaugurazioni e, forse proprio per questo, quando andiamo dobbiamo essere impeccabili. Scopriamo i look da opzionare.

Non sempre un abito elegantissimo è la scelta giusta, bisogna prima capire di che inaugurazione si tratti, se di un centro benessere allora ok a qualcosa di chic ma poco impegnativo, se di un bar o di un ristorante allora anche un tailleur satinato fantasia o un top scollato saranno ok. In ambito sportivo andranno bene anche outfit casual (ma non tute e cose simili) e se gli invitati saranno famiglie con figli allora dovremo tenerne conto per mantenerci in colori poco sgargianti. Insomma, tante piccole regole non scritte per fare il nostro solito figurone.

Per emulare Emily in Paris dovremmo essere sfavillanti ma, come già detto, dipende dal contesto. Per un nuovo locale notturno si dia il via all’eccesso ma negli altri casi no.

Look giusti per inaugurazioni, cocktail, eventi formali e non di questo periodo

L’abito midi e senza maniche, con fiocco, di Parosh (425 euro già scontato del 15% su Farfetch) è un omaggio agli anni Cinquanta ma con la qualità ed i colori contemporanei. Se l’evento è lavorativo meglio tenere anche un coprispalle che si intoni al blu zaffiro satinato del capo, in caso di una mostra d’arte si potrà osare con colori più accesi e, appunto, creativi.

La proposta di Elisabetta Franchi è in bianco e nero, con maniche lunghe e fusciacca in vita a definire la silhouette già comunque in risalto dal taglio attillato di questo modello continuativo. Il cardigan lungo in maglia lettering costa 390 euro ed è disponibile in tre varianti di colore. Con stivali alti o con una décolleté classica e collant (fondamentali per una semplice questione di bon ton) saremo in ordine per ambienti sportivi o poco impegnativi.

Per quanto amiamo i jeans meglio evitarli per queste occasioni. Se si vuol evidenziare la nostra ritrovata forma fisica allora si punti su qualcosa di stretto ma più adeguato. Con Zara abbiamo il nuovo blazer smoking bianco gesso (79,95 euro) ed il pantalone coordinato (39,95 euro) che non lasciano scampo a rotolini in eccesso. La cintura regolabile giocherà a nostro favore alzando o abbassando il punto vita in base alla statura.

Ora aspettiamo il prossimo invito e controlliamo che trucco e parrucco siano ben fatti. Le fotografie senza filtri sono impietose!

Silvia Zanchi