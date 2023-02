Jacqueline Luna, la fidanzata di Ultimo commuove sui social: la dolce dedica

Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo, commuove tutti dopo la finale di Sanremo 2023: la dolcissima dedica al fidanzato.

Jacqueline Luna Di Giacomo, dopo aver seguito da lontano l’avventura del fidanzato Ultimo al Festival di Sanremo 2023, si lascia andare ad una dolcissima dedica sui social. A distanza di quattro anni dal secondo posto conquistato con il brano “I tuoi particolari” alle spalle di Mahmood con Soldi, Ultimo è tornato in gara al Festival con il brano “Alba”. A Sanremo è stato accompagnato da tutta la sua squadra di lavoro e dalla mamma mentre la fidanzata Jacqueline, dalle storie condivise su Instagram, pare sia rimasta a Roma.

Il giorno successivo alla finalissima di Sanremo 2023 al termine della quale il giovane cantautore romano è tornato a casa con il quarto posto alle spalle di Marco Mengoni, Lazza e Mr Raine, Jacqueline ha pubblicato un frame tratto da uno dei tanti concerti sold out di Niccolò Moriconi dedicandogli delle dolcissime parole.

La dedica di Jacqueline Luna Di Giacomo al fidanzato Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo stanno insieme da quasi due anni. La coppia vive la relazione in modo molto discreto condividendo pochissimo della propria quotidianità sui social. L’ultima foto di coppia pubblicata dal cantautore risale a maggio 2022 così come risale a quella data anche un video in cui i due si divertono insieme.

Jacqueline, durante la settimana di Sanremo dove Ultimo era molto attesa, ha mantenuto un basso profilo evitando di condividere foto e video. Tuttavia, dopo la finalissima, ha scelto di dichiarare il proprio amore al fidanzato attraverso una dolcissima dedica.

“Dalla parte di chi scrive, suona ed entra nel cuore come solo tu sai fare. Sei altrove”, le parole di Jacqueline per il fidanzato.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi, nato dalla storia tra la showgirl e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo a cui la fidanzata di Ultimo è fortemente legata. Da parte di madre ha tre fratelli: ovvero Rebecca Manenti, nata nel 1994 dalla relazione della Parisi con il suo primo matrimonio ovvero Giorgio Manenti con cui Jacqueline ha un rapporto meraviglioso e i due gemelli, ovvero Elizabeth Jaden e Dylan Maria Anzolin.

Dopo aver studiato ed essersi laureata negli Stati Uniti è tornata a Roma dove porta avanti i suoi progetti professionali e vive la sua storia d’amore con Ultimo.