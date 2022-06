Ultimo, la confessione inaspettata su Amici e X Factor: ‘Faceva male’

A pochi giorni dall’inizio del tour, Ultimo sorprende i fan con una dichiarazione particolare sui talent show: parole forti per il cantautore.

Lui è il ragazzo dei record. Lui è quello che è partito da Roma con tutto il suo talento e la sua ostinazione a voler conquistare il cuore degli italiani con la sua musica. Il suo nome è Niccolò Moriconi, un nome che non viene spesso usato perché per riconoscerlo basta nominare Ultimo. Nella sua discografia ci sono 4 album all’attivo ma la sua carriera è già lunghissima.

Nella sua vita d’artista, iniziata si può dire intorno al 2017, ha già collezionato risultati incredibili e riconoscimenti importantissimi. Forse la consacrazione con il grande pubblico è avvenuta con il Festival di Sanremo 2018, dove vinse nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Il ballo delle incertezze“. Nel 2019 però, la sua voce struggente e melodiosa e le parole intense che scrive riuscirono a graffiare davvero il cuore degli spettatori, che lo decretano vincitore assoluto con “I tuoi particolari“.

Insomma, potremmo star qui ore ad elencare i successi di questo giovane “Peter Pan”, ma non sono certo delle novità. Sulla sua pagina Instagram invece, il cantautore tiene sempre aggiornati i fan con qualche curiosità che lo riguarda, sia nella vita privata che professionale. Naturalmente in questi giorni sta salendo per lui l’adrenalina, visto che si appresta ad iniziare il suo tour estivo.

“Ogni anno ci provavo…faceva male”, le parole di Ultimo sui talent show più famosi

Proprio dagli ultimi post del cantante romano sulla sua pagina Instagram, vediamo che tra qualche brevissimo momento di relax e il dolce bacio alla sua amata, cresce per lui anche l’emozione. Il tour partirà da Bibione domenica 5 giugno e Ultimo si trova già nella location, come si vede dalla foto più recente da lui pubblicata. Nelle ultime ore però, nelle sue stories ha invece voluto condividere con i fan un pensiero lungo e molto particolare.

Forse proprio dettato dall’inarrestabile successo che il cantautore è cosciente di aver raggiunto, ha messo giù a parole una riflessione che riguarda i suoi esordi. Ultimo si è concentrato soprattutto su quelle volte in cui ha bussato a tutte le porte come fanno oggi i ragazzi che vogliono far conoscere il loro talento, ricevendo però molti “No“. “Io ho fatto qualsiasi cosa per provare a far conoscere la mia musica…Ogni anno provavo ad entrare ad Amici, X Factor, Sanremo“, ha scritto il romano spiegando che questo lo ha aiutato a far sì che qualcuno lo conoscesse.

“Ogni ‘no’ che prendevo faceva male“, non ha nascosto poi. Ma ha anche aggiunto: “Si cresce con i ‘no’. Mi sono sentito molto forte e stimolato ricevendo ‘no'”. Un pensiero che sembra dunque voler fungere da stimolo per le nuove generazioni di artisti che molto spesso agli esordi devono combattere col non essere apprezzati, prima di essere davvero conosciuti. Si direbbe però che lui ha trovato la via giusta, non facendosi abbattere da nessuna porta in faccia e credendo fino in fondo che, prima o poi, avrebbe calcato quei palcoscenici enormi, dove tutto è Sold Out.