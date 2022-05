Ultimo: dolce domenica e bacio con Jacqueline Luna prima del tour

Ultimo, prima del tour che lo porterà in giro per l’Italia, si concede una dolce domenica con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo.

Sono giorni importanti per Ultimo che sta ultimando le prove del tour, attesissimo dai fan che sono pronti ad inondare gli stadi italiani per cantare le canzoni del giovane cantautore romano. Tra una prova e l’altra, tuttavia, Niccolò Moriconi si è concesso un momento di svago. Approfittando della domenica e del bel tempo, ha scelto di trascorrere del tempo con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo.

Bellissimi, sempre più uniti e innamorati, Ultimo e la figlia di Heather Parisi, formano una coppia amatissima dai fan. Lei, simpaticissima sui social e molto autoironica, è entrata nel cuore dei fan del fidanzato che, sotto l’ultima foto di coppia pubblicata da Niccolò, hanno lasciato migliaia di like e commenti.

Ultimo, domenica d’amore con la fidanzata Jacqueline Luna

E’ una storia d’amore bella e pulita quella che vivono Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, insieme da più di un anno. I due, dopo aver vissuto con discrezione l’inizio della relazione, sono usciti ufficialmente allo scoperto ed oggi, sui social, regalano ai fan anche qualche foto di coppia. Stavolta, a condividere un dolce momento vissuto insieme è stato Niccolò che ha pubblicato la foto che vedete qui in basso con due cuori rossi.

Migliaia i like e i commenti dei fan sotto la foto che vedete qui in alto in cui lei, bellissima, senza un filo di trucco e totalmente al naturale, si gode un dolce bacio del fidanzato sulla guancia. La coppia si trova a Roma dove Niccolò è impegnato nelle prove del tour. Qualche settimana fa, tuttavia, il cantautore ha raggiunto la fidanzata Jacqueline negli Stati Uniti dove si è laureata alla New York Academy, College of Visual and Performing Arts.

Concluso il percorso di studi circondata dall’affetto del fidanzato, del padre, della sorella Rebecca e di un’amica, Jacqueline Luna è tornata in Italia dove sta supportando il fidanzato per i suoi prossimi impegni.

Dopo due anni di stop forzato per la pandemia, infatti, Niccolò è pronto per riabbracciare il suo pubblico in un tour sold out e che regalerà grandi emozioni a partire dalla prima data del 5 giugno a Bibione.