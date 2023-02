La biancheria intima più indicata per sorprendere a San Valentino

Avere l’intimo giusto per San Valentino non significa essere all’ultima moda o indossare un reggiseno imbottito che ci regali due taglie in più e nemmeno avere cordini e ferretti dappertutto pur di strafare. La scelta da fare deve farci sentire a nostro agio, donare ancor più sicurezza in noi stesse e renderci mozzafiato. Ecco alcune idee.

Il fatto che ci si potrà spogliare per il nostro amato importa solo fino ad un certo punto. L’intimo sensuale e nuovissimo che avremo il quattordici febbraio farà star bene in primis noi e poi, forse, eventualmente, anche il fortunato con cui trascorreremo la serata. Abbiamo pensato al regalo, scritto il biglietto (fa la differenza) ed organizzato tutto con il ristorante ma oltre all’abito (di cui parleremo lunedì) dobbiamo deciderci per la biancheria intima. Tra le mille e più proposte alcuni brand poco convenzionali e molto chic sono da prendere in considerazione.

Con i colori fluo non si scherza ed è bene riservarli per altre occasioni (anche se si fosse ancora in età adolescenziale) meglio lanciarci con il rosso, continuare con il blu o con il sempre perfetto nero ma si potrebbe anche giocare con i cuoricini.

Completini intimi per San Valentino: ottime idee con budget accessibili

Iniziamo con Pelie che ha realizzato il set in pizzo blu composto da reggiseno traslucido (24,90 euro sull’omonimo sito) e perizoma sgambato ricco di disegni floreali che poco lasciano all’immaginazione pur restando estremamente eleganti. Lo stesso brand ha in corso svariate promozioni e, tra queste, si noterà di certo il set lingerie con corsetto nero, coppe imbottite e reggicalze composto da tanga e calze velate. Si trova scontato a 49,90 euro al posto degli iniziali 54 euro.

Emporio Armani punta sul rosso fuoco con la brasiliana in pizzo Eternal lace. Scontata del 40% costa oggi 21 euro. Se si opterà per un vestito con scollatura sulla schiena qllora questo sarà più che sufficiente altrimenti c’è il coordinato reggiseno push-up (35 euro), sempre in pizzo riciclato da abbinare per un aspetto semplice e giovane.

Per chi è abituata ai body e predilige la comodità di un corsetto che definisca meglio il torace ecco Guess. Con il corsetto a ricamo floreale con lurex dorati sulle spalline (160 euro) e le trasparenze più o meno accennate, si otterrà un effetto deciso e femminile che sostiene un seno prosperoso. Lo slip costa 70 euro ed ha lo stesso richiamo dorato nella parte frontale in un nastro sottile che sfiora l’ombelico.

Non è una rubrica per consigli di coppia e se le cose non vanno bene bisogna capire se sia il caso di proseguire con la zona di confort o se ricominciare altrove ma quel giorno, che arriverà tra poco, vediamo di trascorrerlo felici. La vita è una sola ed oltre a rendere felici gli altri dobbiamo pensare a noi. Ricordiamocelo sempre.