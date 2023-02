Sanremo 2023, Madame senza freni: così zittisce tutte le altre concorrenti in gara

Madame è una concorrente in gara a Sanremo e il suo brano ha conquistato tutti ma non solo: ecco perché è sul podio anche in fatto di fashion

Il Festival di Sanremo è quasi volto al termine e non ha mancato di riservarci grandi sorprese. Non a caso, ormai da anni è l’evento più seguito in assoluto dai telespettatori italiani, soprattutto da quando Amadeus ha preso in mano il timone da quattro anni a questa parte. Grazie a lui, infatti, il Festival ha assunto dei connotati più freschi e moderni, non solo in fatto di canzoni in gara, ma anche di qualità dello show in senso lato…

Come ogni anno poi, la gara diventa un “pretesto” per parlare di moda, considerato che i concorrenti si affidano quasi tutti ai migliori brand in circolazione per curare il loro percorso fashion oltre che artistico all’Ariston dall’inizio alla fine. Numerosi, infatti, sono i telespettatori che non si limitano a “giudicare” solo le performance canore, ma anche le mise con cui i loro beniamini scelgono di varcare il Palco più osservato che ci sia.

Il personaggio che ha fatto indubbiamente più parlare in tal senso è stata Chiara Ferragni, co conduttrice della prima serata al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Con i suoi quattro diversi outfit, studiati con estrema cura con Maria Grazia Chiuri e tutto il team Dior, l’influencer ha portato a Sanremo un messaggio di natura sociale molto importante, che è stato anche pilastro portante del suo monologo: quello delle discriminazioni di genere.

Parlando invece delle concorrenti, sono state in poche a distinguersi tanto rispetto agli altri: in primis, la meravigliosa Elodie, con degli outfit super sofisticati e provocanti (firmati Valentino e The Attico) ma anche Levante con delle mini tutine preziose made in Etro e la giovanissima Madame, a cui, a mani basse, possiamo assegnare il simbolico titolo di “meglio vestita del Festival” e vi spieghiamo il perché…

Madame a Sanremo, il cambio di rotta è drastico: ecco la differenza

I più affezionati all’evento ricorderanno bene che Madame è divenuta nota al grande pubblico in occasione dell’edizione del Festival del 2021 con il brano Voce. Già da lì, pur non portando a casa la vittoria, è riuscita a farsi notare dai telespettatori, costruendo una carriera ben strutturata in pochissimi anni. Oggi è tornata sul Palco dell’Ariston con la canzone Il bene nel male ma, soprattutto, con un’immagine del tutto nuova…

In questo collage potete vedere due versioni della cantante a confronto, entrambe in occasione delle sue esibizioni all’Ariston: a sinistra nel 2021, a destra in questi ultimi giorni.

I look scelti per varcare il palco più osservato d’Italia sono chiaramente molto diversi. In passato, la cantante si era affidata alla maestria di Dior sulla base di una strategia ben precisa, che andava di pari passo con ciò che voleva trasmettere con il suo brano. Tuttavia, paillettes e trasparenze non sono così in linea con l’indole di Madame che, ad oggi, appare molto forte e sicura di sé.

Motivo per cui, vedendola con le vesti che il brand Off White ha pensato per lei, risulta tutto decisamente più in linea e coerente: il blazer dress total white con dettagli merletto nella parte posteriore e i maxi stivali con tacco della medesima nuance sono indubbiamente quel che ci voleva per dare una sferzata all’immagine della cantante, non sempre messa in luce nel modo giusto…

Anche in quest’altro “prima e dopo”, il drastico cambiamento della cantante risulta a dir poco evidente: la scelta adottata nel 2021 (a sinistra) è sicuramente funzionale al messaggio che l’artista voleva trasmettere (il matrimonio con la propria voce) ma a nostro avviso un po’ debole dal punto di vista stilistico e formale.

Sanremo, si sa, è il luogo in cui è facile dar sfogo agli eccessi, ma senza mai trascurare ciò che è più donante per la propria immagine. Il suit total white e il lungo velo sulla testa nel caso di Madame, per quanto super in linea con il brano, non sono riusciti ad acquisire memorabilità nel tempo.

Al contrario, nella mise a destra regna il blu elettrico, colore di base già molto originale e ricercato (basti pensare che l’ha sfoggiato solo lei fino ad ora), ma anche la combo stivaloni-pantaloncini risulta incredibilmente cool e adatta a lei. Ciliegina sulla torta, la maglietta effetto “vedo non vedo” con strascico, che copre parte della silhouette ma lascia scoperta una piccola porzione della pancia. Che dire di più? Finora, fin troppo giusta!