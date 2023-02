Quando evitare le cadute di stile con vestaglia e camicia da notte

Dopo aver sdoganato il pigiama in giro per le città, svariati tentativi oltreoceano sono stati avvisati – e già emulati – riguardo a vestaglie e camicia da notte. Vediamo correre ai ripari e, nel caso, cosa scegliere.

La vestaglia in seta usata come soprabito, la camicia da notte indossata al posto dell’abito corto appena comprato per la serata fuori con lui, avere la piena libertà di ciò che si indossi è ormai (e giustamente) normale per noi ma ricordarci della classe sarebbe meglio. Con questo non si vuole sottolineare come gli obblighi di circostanze lavorative o di contesti formali ci stressino la vita in continuazione bensì ricordare che lo stile è altro è poco ha a che vedere con l’eccentricità esasperata da cui siamo circondate.

Scopriamo quando indossare i capi femminili da notte è perché lasciarli a casa il sabato sera è un’ottima idea.

Look da notte sfoggiati in pieno giorno? Pensiamoci bene

Camicia da notte e vestaglia coordinate sono bellissime (soprattutto in seta e con un ricamo accennato) ma ricevere gli ospiti così non è proprio il massimo. Per i famigliari vale l’eccezione ma in tutti gli altri casi no, meglio rimandare a quando si avrà la forza di vestirsi.

In hangover sotto i venticinque anni è tutto concesso ma a mente lucida decidere di mettersi una vestaglia anziché un cappottino è “too much”! Poco importa se stiamo raggiungendo le ragazze per una colazione – riunione di aggiornamenti (gossip) si vedrà che non è un capo appropriato. È altresì vero però che ci sono posti franchi come Ibiza, festival vari tipo il Coachella, Mykonos ma l’Italia non rientra tra questi.

Per il compleanno di un’amica abbiamo già un sacco di valide opzioni quindi non c’è alcun motivo di aggiungere una camicia da notte alla lista e no, non importa quanto ci stia bene addosso.

Da Calida, che propone un modello lungo in cotone azzurro chiaro a 99,95 euro, a La Perla che punta sul corto in seta nera con spalline sottili (200 euro su Farfetch) sono svariati i marchi che ci attraggono per i look da notte ma se siamo interessate allo stesso effetto quando usciamo meglio orientarci su capi simili ma diversi.

L’abito sottoveste giallo in raso di Guess (140 euro sul sito ufficiale) è perfetto per sorprendere le amiche alla prossima cena e non è una camicia da notte. Alla prossima sfilata di moda, al cocktail dove vogliamo sembrare chic ma particolari, ragioniamo con le molteplici offerte della moda, compresi i nuovi arrivi della primavera – estate 2023 ma lasciamo alla notte ciò che è stato creato per quello. Vale per outfit, abitudini e persone.

Silvia Zanchi