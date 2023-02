Antonella Fiordelisi nei guai al GF VIP? Il suo ex rivela la sua strategia

Antonella Fiordelisi è il personaggio di punta del GF VIP, ma una sua vecchia conoscenza potrebbe mettere a repentaglio il suo percorso

Il Grande Fratello Vip quest’anno non smette di riservare sorprese: il cast di quest’edizione, infatti, è particolarmente forte ed esplosivo, motivo per cui discussioni e dinamiche sempre inaspettate sono all’ordine del giorno. Una delle concorrenti più in vista è sicuramente Antonella Fiordelisi, la quale è da poco entrata in un polverone a causa di alcune dichiarazioni di una sua vecchia conoscenza…

Ma partiamo con ordine: l’ex schermitrice è entrata nella Casa all’inizio dell’edizione e ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori per via del suo carattere tutto pepe. Ad appassionare più di tutto, però, è la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che va avanti da tempo non tra pochi alti e bassi.

Nell’ultimo periodo, infatti, i ragazzi stanno litigando molto: Antonella, infatti, non è molto apprezzata da diversi suoi inquilini, che tendono a mettere in guardia Donnamaria, suscitando spesso in lui numerosi dubbi. Nonostante le difficoltà, tra i due ritorna sempre il sereno in quanto sembrano quasi uniti da un’attrazione quasi calamitica.

Neanche la visita dell’ex di Antonella, Gianluca Benincasa, ha fatto vacillare l’amore tra i ragazzi: sebbene, in un primo momento, la ragazza è sembrata molto turbata nel vederlo, dopo qualche giorno è tornato tutto come prima. L’influencer però non sa che il suo ex è abbastanza agguerrito e non ha intenzione di “lasciarla andare”…

Antonella Fiordelisi, il suo ex sgancia la bomba: ecco di cosa si tratta

Tutto è cominciato da un’indiscrezione trapelata proprio da Stefano Fiordelisi, padre della gieffina, che ha fatto intendere che Benincasa avrebbe presto potuto varcare la Porta Rossa come concorrente. Da lì, non solo ha contestato fortemente la decisione della produzione, ma anche fatto l’impossibile per evitare che questo avvenisse…

Il papà di Antonella è stato molto chiaro: in un momento di fragilità emotiva, sua figlia non avrebbe potuto incontrare nuovamente una persona, a suo avviso, “ossessionata da lei” e volta a utilizzare con lei “tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro”. L’associazione è stata subito lampante: Benincasa infatti lavora come mental coach e ha scritto un libro in materia.

Da quel momento in poi, il signor Fiordelisi ha fatto di tutto per bloccare l’ingresso dell’ex della figlia e, alla fine della fiera, la sua partecipazione è effettivamente saltata. Pare che l’uomo abbia coinvolto i suoi legale per destinare a Benincasa un esposto in Procura nei confronti di Antonella per stalking. L’ex della gieffina, però, non è rimasto in silenzio.

Il mental coach ha rilasciato un’intervista a Fanpage chiarendo ogni dettaglio della loro storia d’amore: l’ex coppia si era effettivamente allontanata ma, in estate, sarebbe ritornata insieme fino a poco prima che il GF iniziasse. Lo stesso Fanpage ha visionato dei video che testimonierebbero che Antonella e Gianluca sarebbero stati ancora intimi in quel frangente.

Benincasa, inoltre, ha confessato che l’influencer gli avrebbe detto che avrebbe potuto creare un flirt davanti alle telecamere, ma di poco conto. Lui l’avrebbe coperta per permetterle di fare il suo percorso nel reality “senza intoppi”, a tal punto da accettare anche di sembrare single anche prima di entrare nella Casa.

Per difendersi, Gianluca ha anche posato delle IG Stories che proverebbero la sua versione dei fatti (riportate da BlogTivù e che ti mostriamo i basso). Siamo certi però che non è finita qui e che il papà di Antonella replicherà a questa nuova stoccata…