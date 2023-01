Quando e come indossare una felpa con le scritte evitando i solito errori

In primis dobbiamo piacere a noi stesse e, se seguite questa rubrica, avrete capito che è la costante di ogni outfit o tendenza che venga presa in analisi. Quando si indossano felpe con scritte più o meno colorate però è bene non eccedere con l’eccentricità se diviene il look con cui mostrarsi in pubblico (eccezion fatta per reunion rap di qualsivoglia genere). Scopriamo errori da evitare e dritte di stile.

Non necessariamente in stile americano, le felpe sono diventate, nel tempo, un modo di comunicare come un altro, dicono cosa pensiamo, come ci sentiamo in quel momento ed anche cosa vorremmo attrarre. Un tempo usate solo in età adolescenziale, oggi hanno un successo trasversale e, come sappiamo, anche brand solitamente eleganti hanno lanciato linee apposite per catturare un target di clientela più ampio. Resta un capo poco indicato in alcuni contesti come, ad esempio, potrebbe essere per la visita in un museo ma si tratta sempre di un ottimo investimento per l’autunno – inverno.

Oltre ad evitarla in alcuni luoghi, vediamo quando ci rende più belle e dome portare una felpa con messaggio.

Le felpe con le scritte vanno selezionate con cura e sfoggiate così

Se abbiamo perso peso ed il nostro mood è tra lo sportivo ed il casual, una bella felpa con scritta minimal chic, polsini definiti, colori tenui che sia ben aderente, sarà perfetta. Con una camicia bianca basic sotto ed un cappottino ton sur ton e dall’allure senza tempo sopra, la storia di Instagram sarà subito fatta!

I modelli con cappuccio, magari anche oversize o semplicemente lunghi (tipo mini abito) sono da opzionare assolutamente quando si viaggia in treno come in aereo. Utili per isolarsi da germi, rumori e persone, sono facili da abbinare, basteranno dei normalissimi leggins neri o blu notte in base alla felpa scelta.

Altra variante è quella di metterla con i pantaloni della tuta, a patto che facciano parte dello stesso completo. Ok la fantasia ma il match stile influencer mancata proprio non va e si fa la figura delle grezze che si vestono senza nemmeno specchiarsi prima di uscire.

Una felpa, per quanto possa essere bon ton e riporti la scritta in corsivo “Good girl” non potrà mai sostituire un cardigan ed il filo di perle per il brunch con parenti e futuri suoceri. Quindi, per quanto si possa essere in fissa con questi capi, è bene dosarli con cura e capire quando lasciarli nell’armadio.

E stasera, prepariamoci tutte con tisana, ciabatte pelose e felpa d’ordinanza (con o senza scritte) per il meritato relax che precede un’altra settimana piena di lavoro.

Zanchi Silvia