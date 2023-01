Che dio ci aiuti, l’addio più doloroso distruggono i fan: nessuno se l’aspettava

Che Dio ci aiuti torna con la settima stagione e l’addio più doloroso: i fan sono ancora increduli. Le struggenti parole.

Giovedì 12 gennaio, in prima serata su Raiuno, torna Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Nelle nuove puntate, la protagonista indiscussa è Francesca Chillemi che torna ad indossare i panni di Azzurra che avrà sulle spalle le redini di tutto il convento. Se durante le prime stagioni, Azzurra era una ragazza superficiale che pensava ai vestiti e all’estetica, nelle successive stagioni, Azzurra è notevolmente cambiata.

Nella settima stagione, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi sarà la guida spirituale delle nuove ragazze che arriveranno in convento. Le nuove puntate sono attesissime dal pubblico di Raiuno che, tuttavia, è ancora incredulo di fronte all’addio più doloroso e che nessuno si aspettava. Il messaggio sui social che ha confermato quello che in tanti temevano ha scatenato la reazione dei fan.

Sin dalla prima puntata della prima stagione di Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci è stata la protagonista indiscussa interpretando Suor Angela. Nella stagione in onda dal 12 gennaio, il pubblico assisterà all’addio di Suor Angela che lascerà il testimone ad Azzurra. Alla vigilia del ritorno dell’amatissima fiction, con un post pubblicato su Instagram, Elena Sofia Ricci ha salutato ufficialmente il personaggio che le ha dato tantissimo e a cui è estremamente legata.

“Amo Suor Angela… le ho dato io il nome di mia nonna…colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere, con la stessa tenerezza che ho ricevuto“, ha scritto l’attrice.

Poi, un messaggio speciale per Francesca Chillemi con cui, sul set, è nato un rapporto speciale che, oggi, lega le due attrici nella vita quotidiana.

“Ora guardo Francesca Chillemi. Sono felice di passarle il testimone. Vai tesoro !! Sono orgogliosa di te ! Sempre più bella dentro e fuori ! Ti voglio bene. Zia Follia. Vi aspettiamo tutti giovedì 12 su Rai uno”, ha aggiunto.

Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni , invece, la Chillemi, sull’addio di Elena Sofia Ricci, ha detto: «Sono contenta del percorso del mio personaggio, ma in queste cose si è sempre divisi a metà: felici da una parte e meno dall’altra. Non è facile descrivere il mio stato d’animo, sono scelte che hanno preso altri. A me hanno proposto questa novità e sono contenta. Era anche un po’ scontato che nel momento in cui andava via lei, la palla passasse a me che, insieme con suor Costanza (Valeria Fabrizi, ndr) ci sono fin dalla prima stagione. Ma Elena mi manca, è un punto di riferimento importante per me».