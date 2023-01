Come apparire donne di classe sulla neve grazie agli outfit bianchi

In molti sui social si lamentavano giusto ieri del lunedì peggiore dell’anno, il primo, quello del ritorno alla realtà. Potrebbe quindi sembrare vagamente crudele parlare, proprio oggi, di outfit per le vacanze sulla neve ma è tutt’altro che così!

Firme famose e ricercate propongono capi per la montagna super colorati e sportivi ma per la nostra mission odierna dobbiamo restare su tonalità delicate e decisamente più femminili se vogliamo apparire chic. Niente extra di lusso né grandi loghi in vista (fin qui dovremmo esserci arrivate). Scopriamo quindi cosa comprare per fare un figurone anche in mezzo al gelo.

Consapevoli dei cinque errori da evitare durante i saldi, vediamo su cosa orientarci per risultare glamorous grazie al bianco.

Abiti, maglioni, tute ed accessori bianchi per l’inverno più chic di sempre

Con Giorgio Armani è impossibile sbagliare, si sa. La tuta da sci in scaglia tecnica è bianca con le iniziali stilizzate, nere, dello stilista a contrasto. Costa 3500 euro.

Il piumino Silky, lungo, in aliquippa, satinato bianco e con coulisse in vita di Woolrich ha uno stile metropolitano. L’imbottitura con piuma d’anatra e la trapuntatura mista per trattenere al meglio il calore faranno la differenza facendolo scegliere al posto di altri modelli. Il prezzo è attualmente scontato da 900 euro a 629 euro.

Non potranno mancare poi gli accessori come il paraorecchie bianco di Ugg (59,99 euro su Zalando) e la sciarpa wrap lunga coordinata con frange ad 89,99 euro sullo stesso sito.

Sono di Falconeri i pantaloni bianchi a palazzo (149 euro) che promettono di essere un classico da portare anche nell’autunno – inverno che verrà. Il modello a sigaretta in viscosa e lana costava inizialmente 198 euro quindi oltre alla qualità solita del brand abbiamo anche uno sconto non indifferente.

Ora bisogna pensare alle scarpe e gli stivaletti di Anna Field (34,99 euro) sono davvero carini e decisamente comodi. Punta allungata e tacco quadrato medio ricordano gli anni Settanta. Portabili anche in città con un paio di jeans o con una minigonna e collant coprenti, la scelta, come sempre, è tutta nostra.

Inutile indugiare, facciamo shopping e programmiamo il prossimo ponte con chi amiamo!

Silvia Zanchi