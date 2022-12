Il “Rosa Barbie” non passa mai di moda! Prendi ispirazione da questi bellissimi make-up per diventare la bambola che hai sempre sognato

Non è mai troppo tardi per sentirti una bambola come hai sempre desiderato, scegli il make-up “rosa Barbie” perfetto per illuminare il tuo look diventando un’icona glamour.

Ci sono poche certezze nella vita. Una di queste è che il “rosa Barbie” non passa mai di moda. Merito sicuramente dell’iconica bambola che è diventata il simbolo della bellezza nei precedenti decenni e che continua a rinnovarsi nel corso degli anni seguendo le tendenze del momento. C’è chi non lo ammetterà mai, ma dentro di sé ha sempre sognato probabilmente di somigliare almeno un po’ a lei.

Forse superato un certo numero di compleanni non sarà più possibile giocare con loro, ma quel che è certo è che a qualunque età fortunatamente si può giocare con il make-up. Non c’è un viso o un colore di occhi e di capelli che non si sposino alla perfezione con il mitico rosa Barbie, che diventa protagonista della scena declinato in tantissime varianti. Le sue nuances calde inoltre, sono una scelta perfetta per il periodo invernale e festivo, in cui i colori predominanti nell’outfit sono molto spesso i rossi e tutte le loro differenti sfumature. Per rendere il make-up unico e speciale? Basterà aggiungere qualche strass!

Tutte le ispirazioni più belle di make-up “Rosa Barbie” che devi imitare subito: sarai tu la bambola più bella

Le Barbie, lo sappiamo bene, hanno sempre sfoggiato un trucco impeccabile, complice anch’esso della loro eterea e inquietantemente perfetta bellezza. Non vogliamo trasformarci in delle bambole di cera, ma possiamo diventare delle vere icone glamour con un make-up incisivo e forte come il loro, diventando indimenticabili. Partiamo da colori caldi e sfumati e immergiamoci nel divertimento delle bambine che scoprono il mondo della bellezza. Nessun freno in questo senso, è il momento di giocare con il rosa! L’ultimo trend in fatto di labbra ti sorprenderà! É il colore che mai avresti pensato.

Arriva da una bravissima MUA di Instagram questa favolosa interpretazione del make-up rosa, che diventa incisivo e sofisticato, per un look da vera bambola. Sulla palpebra un rosa Barbie funge da base, estendendosi con leggere sfumature fino all’angolo esterno. Un eyeliner rosa metallizzato segna la coda dell’occhio, mentre sull’angolo esterno un punto di luce estrema con il bianco. Sguardo perfettamente contornato da una linea nera definita. Effetto wow!

Un’interpretazione in rosa del trend del momento: l’eyeliner grafico. In questo make-up da vere bambole che non hanno paura di osare, il colore delle Barbie si pone al centro assoluto dell’intero trucco, con una linea decisa e allungata sotto l’arco sopraccigliare, che segue la forma dell’occhio evidenziandola ancor di più. Naturalmente, per il particolare design viene utilizzato un eyeliner rosa, impreziosito poi da strass tono su tono. Gli occhi brillano con rosa e viola ed una matita nera.

Per chi non ama gli eccessi ma non vuole rinunciare a sentirsi una vera Barbie, questa è l’opzione perfetta. Un look raffinato ottenuto con un delicatissimo ombretto rosa perlato su tutta la palpebra. Per evidenziare la piega dell’occhio, un leggero smokey eyes sui toni del nude e del marrone.

La bambola del nuovo anno non ha paura di osare, questa è la sua massima espressione. Gli occhi sono ingranditi da una linea bianca sulla rima inferiore dell’occhio, che li rende luminosi e accecanti. L’ombretto rosa Barbie si estende sulla palpebra, proseguendo in un disegno grafico fino alla coda esterna. Anche sotto l’occhio non manca il rosa, mentre il tutto è reso ancora più “strong” da maxi ciglia nere. Gloss sulle labbra e, per un tocco ancora più futuristico, maxi strass che evidenziano lo sguardo. Per una bambola incredibilmente di tendenza.

Anche le more possono sentirsi delle vere Barbie, scegliendo le tonalità di rosa più calde e intense. Questo look è perfetto per chi ha una carnagione olivastra o capelli scuri, perché interpreta il make-up delle bambole in versione perfetta per loro. Uno smokey eyes forte passa dall’ombretto rosa scuro perlato ad un fucsia nell’interno dell’occhio. Non manca una punta di arancione per un effetto ancora più accecante.

Se vuoi sentirti una Barbie senza però abusare di rosa, questa infine è l’ultima ispirazione perfetta. Il colore delle bambole non compare quasi da nessuna parte, ad eccezione di una punta di glitter all’interno dell’occhio. Sguardo profondo e magnetico evidenziato da maxi ciglia e coda nera. Per una bambola che non lo ammette, ma che in fondo ha sempre sognato di essere una Barbie-girl!