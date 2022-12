Gli errori di stile da non fare negli outfit di tutti i giorni

Con l’inverno che avanza e con i regali ricevuti, potremmo sentire l’impulso di indossare tutto insieme ed anche il prima possibile. Ecco, questo è uno degli errori di stile che vediamo ogni giorno in giro per le strade affollate nelle mete sciistiche ed anche in città. Vediamo cosa allontanare dalle nostre abitudini ed eventualmente anche dal guardaroba.

La prima cosa che notiamo in una donna vestita bene è il portamento e, subito dopo, il capospalla, di solito elegante o, comunque sia, appropriato alla persona. In chi è vestita male invece risulta immediatamente evidente il piumino cangiante da teenager (forse rubato alla figlia o comprato in preda ad una crisi mistica). Seguono a ruota la borsa e le scarpe, di solito fin troppo correnti con il piumino.

Scopriamo quali capi evitare per sembrare sempre chic con qualsiasi look e ad ogni età.

Outfit diffusi da evitare a dicembre (e non solo)

Le pellicce vere, per quanto chi scrive sia sempre e comunque per la libertà di scelta di ogni individuo ed in qualsiasi ambito della vita, andrebbero bandite se provenienti da animali in via d’estinzione. Questa voglia di ostentare continua ed eccessiva non ha alcun senso. La stessa somma potrebbe servire per comprarsi un orologio prestigioso, un’auto, un investimento o qualsiasi altra cosa che escluda la morte di innocenti creature. Meglio le ecologiche, da provare anche per le restie.

Abbiamo capito che i cappotti anni Settanta possono essere una valida alternativa al classico monopetto, soprattutto in queste vacanze tra amici e famiglia. Proprio come altre scelte ispirate al passato però andranno evitate se si è fuori forma, con gli accessori sbagliati o in contenuti dove è richiesto il basic. Come tutto ciò che di eccentrico esista, l’attenzione sarà più che mai sul nostro corpo e dobbiamo esserne consapevoli.

Le sneakers a tutti i costi, strano ma vero, sono un altro errore da non sottovalutare. Ok, siamo sportive, siamo “busy” e non ci importa di curare nei minimi particolari come si esca di casa e va benissimo, per carità. Però, va detto, non se ne può più di vedere tailleur in velluto (tra l’altro costosi) messi con le scarpe da ginnastica. Un comodo stivaletto farà la differenza e basta davvero poco.

Sciarpe, berretta e guanti non devono essere per forza coordinate ma avere un comune denominatore si! Anche all’asilo c’è una logica nei colori, non si capisce quindi perché venire meno a tutto ciò in età adulta.

Seguendo queste regole di base, semplici e veloci, otterremo un risultato che non riusciamo ad immaginare. Meglio provare subito!

Silvia Zanchi