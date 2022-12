Tragico lutto in casa Rai, il dolore di Antonella Clerici: struggente addio

Grave lutto in casa Rai e per la famiglia di The Voice Senior: l’annuncio e l’addio struggente di Antonella Clerici.

Grave lutto nella famiglia di The Voice Senior, il talent show della Rai, condotto da Antonella Clerici e che tornerà in onda prossimamente, con la nuova edizione e con la nuova giuria composta da Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri che prenderanno il posto di Orietta Berti, impegnata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 2022.

Ad annunciare la perdita è stata la stessa Antonella Clerici con una foto e un messaggio d’addio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Poche, ma sentite parole da parte della conduttrice che ha scelto di condividere con i propri followers il dolore per la tragica notizia.

Il dolore di Antonella Clerici per la morte di Claudia Arvati

A 62 anni, si è spenta Claudia Arvati, concorrente di The Voice Senior nonchè insegnante di canto. Nata a Mantova il 14 novembre 1960, Claudia aveva sviluppato una passione per il canto sin da quando aveva solo 8 anni. Ha studiato canto, chitarra e basso e, a soli 17 anni, si è trasferita a Roma per provare a realizzare il sogno di trasformare la passione in un vero lavoro. Nella capitale mette su un gruppo tutto femminile e ha lavorato con tantissimi artisti della musica italiana come Claudio Baglioni, Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Andrea Bocelli e Giorgia.

Ha partecipato anche a programmi importanti come Furore, Passo Doppio, Fantastico per ben cinque volte, Amici, La Corrida e Carramba fino a The Voice Senior. A ricordare Claudia è stata Antonella Clerici che, distrutta dal dolore, sotto la foto che vedete qui in basso, ha scritto: “Ciao Claudia: ora insegna agli angeli a cantare”.

Anche Gigi D’Alessio ha dedicato un messaggio a Claudia. “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”, le parole del cantautore napoletano.

Anche Claudio Baglioni, avendo lavorato con lei, le ha dedicato un messaggio sui social. “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”, questo il messaggio di Baglioni.

Cordoglio anche da parte del pubblico. Sotto il post della Clerici, infatti, in tanti hanno dedicato un pensiero a Claudia. “Che dispiacere”, “Non ci posso credere”, “Che brutta notizia”, “È stata davvero una notizia che non mi aspettavo, sono sconvolto. Aveva una voce da brividi. Senza parole”, “Che dispiacere! Aveva una voce stupenda! R.I.P”, scrivono gli utenti.