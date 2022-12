Gli outfit da mettere in valigia per le vacanze di Natale in famiglia

Il conto alla rovescia non solo è iniziato ma è quasi finito! Si fa riferimento ovviamente alla partenza per le vacanze di Natale, sia che si decida di trascorrerle in famiglia sia che si parta con il fidanzato e gli amici di sempre. La domanda che sorge spontanea è cosa mettere in valigia per essere in linea con le occasioni di Natale e la relativa tradizione sia con le tendenze del momento.

Sappiamo bene di avere già tutto il necessario nell’armadio dei nostri genitori ma per una pausa dalla città di due settimane, o anche solo di pochi giorni, è giusto portarsi capi d’abbigliamento nuovi, colorati, da sera e da giorno ma, in ogni caso, diversi dal solito. Poco importa se non abbiamo inviti particolarmente cool ma l’incontro che potrebbe cambiare in meglio la nostra situazione sentimentale o lavorativa potrebbe essere dietro l’angolo quindi bisogna farci trovare al top di stile e di classe.

A parte i trucchi di stile che ci faranno apparire innamorate del Natale che dovrebbero entrare di diritto nella nostra agenda come promemoria, vediamo cosa proprio non deve mancare nel bagaglio delle vacanze natalizie.

Montagna, lago, campagna o mare: cosa mettere in valigia per il ritorno dai parenti

Ci sono molte scelte accattivanti e grandi ritorni animalier ma il primo capo da portare con noi è il pullover lavorato a maglia color panna. Si può spaziare su varie tonalità di bianco ma è un capo passe-partout che renderà sia abbinato ad un jeans classico blu che ad una gonna midi nera. Lo abbiamo trovato già nelle collezioni dello scorso inverno ed è stato riproposto da molti marchi con alcune varianti di cristalli e colletti ma resta corretta l’idea.

Il pantaloncino in pelle è un’altra cosa che deve essere indossata in questo periodo. Bordeaux, nero, grigio o color cammello ma va provato e scelto in base alla forma del corpo. Non ci sono scuse, sia con un tacco alto che con un semplice stivaletto alla caviglia, potremo sentirci comode e sensuali allo stesso tempo.

L’abito in maglia occupa poco spazio, ha il vantaggio di non dover essere stirato per forza e ci entreremo anche dopo i due chili presi alla fine dei giri da zii e cugini che ci invitano a pranzi e cene ricche e calorose. Da evitare però se si ha un corpo a mela, attenzione!

Altra proposta da valutare è quella del pantalone a palazzo in paillettes. In realktà ci sono anche a zampa e si va dall’argento all’oro passando per il famoso rosa fragola fino ad arrivare al nero. Queste quattro varianti sono le più gettonate e come sappiamo il match sarà con una blusa classica e basic o con la giacca coordinata. Pochi accessori e molta nonchalance ci renderanno irresistibili.

Silvia Zanchi