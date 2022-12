Combatti l’inverno con le unghie “effetto maglione”: il trend del momento nella Nail Art porterà la moda sulle tue mani

Preparati ad affrontare l’inverno con stile: scegli la tendenza del momento in fatto di unghie, la Nail Art “effetto maglione” è la novità che devi provare immediatamente, porterai la moda sempre con te!

Quando l’inverno bussa alla porta tutto inizia ad assumere un’atmosfera particolare. C’è chi non sopporta il freddo gelido, ma c’è anche chi adora quel clima suggestivo che la stagione porta con sé. L’inverno è fatto di simboli rappresentativi, che vanno dagli addobbi festivi al camino scoppiettante, fino all’abbigliamento tipico delle giornate più fredde. Quando le temperature si abbassano c’è un capo che non manca mai nelle nostre giornate: il maglioncino.

Un elemento che rappresenta al 100% l’inverno, soprattutto se decorato dalle classiche trecce e cordoni che ne mettono in evidenza la lavorazione a maglia. Proprio da questi trae l’ispirazione l’ultima tendenza nell’ambito unghie. Se siete alla ricerca di una Nail Art speciale ed originale, che vi permetta di portare sempre con voi il tipico stile invernale senza però i fronzoli e le paillettes del Natale, potete optare per un dolce design “effetto maglione”. Un trend che sta spopolando in tutto il mondo e che devi assolutamente provare prima che arrivi la prossima primavera! Scopri tutte le più belle ispirazioni da imitare subito.

Tutte le ispirazioni più belle da imitare: la Nail Art “effetto maglione” è il must della stagione

Questa bellissima e divertente Nail Art viene realizzata dalle nail artists creando una base in tinta unita su cui vengono poi polimerizzate delle decorazioni in rilievo della stessa tonalità, che imitano i tipici intrecci dei maglioncini invernali. Molto spesso poi, il disegno in rilievo viene messo in risalto con una polvere acrilica trasparente, che dona un effetto brillante e ancora di più in 3D. Le forme possono spaziare tra treccione a incroci semplici, ma possono diventare anche dei simpatici cuoricini.

In questa versione l’effetto maglione è delicato ed elegante, realizzato nei toni del bianco. Un semplice disegno in rilievo imita gli intrecci, alternato a fiocchi di neve e unghie in tinta unita. Risultato super chic!

Una versione molto particolare e perfetta anche per le feste è questa su base rossa. L’unghia è tinta con un colore glitter, mentre le decorazioni dell’effetto maglione sono in rilievo e, per maggiore contrasto, restano opache. Risultato wow assicurato!

Dolcissimo sarà il vostro inverno se scegliete questa strepitosa Nail Art. In questa variante l’effetto maglioncino è realizzato con cuoricini e pallini in rilievo, mentre sulle altre unghie si alternano i colori celeste e bianco, tipici della stagione fredda. Non manca anche qualche bacca rossa ed un tenerissimo orso polare!

L’effetto maglione renderà al massimo anche se scegliete di realizzarlo in toni neutri. In questa versione il marrone intenso crea un bellissimo tono su tono con la Nail Art in rilievo. Potete optare anche per le nuances più chiare come il “nude”, alternato a qualche glitter qua e là per un tocco glamour in più!

Continuate a sfogliare le ispirazioni più belle di Nail Art effetto maglione: