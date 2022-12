Francesca Chillemi, il jeans si sbottona e lo spettacolo è servito!

Francesca Chillemi, modella e soprattutto attrice di successo siciliana, ha conquistato tutti. Sul suo profilo Instagram ha 1 milione di follower, e i dettagli non passano inosservati!

Francesca Chillemi con allo storico una splendida carriera ricca di successi ha conquistato tutti con la sua simpatia e bellezza. In particolare, in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha suscitato la reazione di molti per un dettaglio dello scatto.

Nata e cresciuta in sicilia, esattamente a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, Francesca Chillemi è del segno zodiacale del Leone. Per intraprendere la professione di modella e in particolar modo per partecipare al concorso di bellezza di Miss Italia lascia nel 2003 la sua amata terra. Tornerà successivamente da vincitrice per diplomarsi.

Dopo il diploma inizia una splendida carriera da modella che la condurrà in giro per l’Italia. Grazie alla possibilità di fare carriera e di crescere, Francesca approda presto nel mondo della televisione e dello spettacolo dove ha l’occasione di partecipare a numerose fiction di successo nel panorama italiano. Tra cui citiamo ad esempio Un medico in famiglia 4, Il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, La bella e la Bestia e Braccialetti Rossi.

Ma la notorierà arriva sicuramente la con la fiction di Rai 1 che la vede come protagonista, ossia “Che Dio ci aiuti” in cui Francesca ha interpretato per molte stagioni il ruolo di Azzurra, un personaggio particolare, allegro e che è rimasto nel cuore di milioni di italiani. Francesca ha stretto una solida amicizia con Elena Sofia Ricci, suor Angela della serie su citata. Le due hanno tutt’ora un legame molto forte, come se fossero zia e nipote.

Francesca Chillemi, il dettaglio che ha conquistato tutti!

Oltre alla splendida attività da attrice, Francesca Chillemi è mamma della piccola Renia (avuta dal compagno Stefano Rosso, con il quale vive a New York). Inoltre, è molto attiva sui social in cui mostra momenti della sua quotidianeità alternati a scatti fotografici professionali, oltre che lavorativi. Ad esempio, recentemente ha postato foto insieme a Cam Yaman suo collega nella fiction “Viola come il mare”.

Francesca Chillemi è molto attiva sui social. Ha difatti un profilo Instagram molto seguito: la ragazza infatti supera il milione di followers (1.3 mil). Tra gli scatti pubblicati di moda, beauty e lifestyle frutto di lavori e di ADV e sponsorizzazioni, Francesca ha pubblicato anche questo scatto.

Come potete osservare, oltre ad essere una partnership sponsorizzata Francesca mostra il suo splendido fisico.