Can Yaman e Francesca Chillemi, il futuro della coppia: accadrà davvero!

Il futuro di Can Yaman e Franchesca Chillemi, protagonisti di Viola come il mare, sembra essere ormai scritto: svolta inaspettata, accadrà davvero!

Hanno riempito le pagine delle cronache rosa per diverso tempo, facendo nascere una serie di gossip che però non hanno mai dato una vera risposta. Can Yaman e Francesca Chillemi sono due dei personaggi più amati del momento. Lui, il bellissimo attore turco 32enne, lei, l’ex Miss Italia dal fascino smisurato e dalla simpatia unica. Il loro incontro è avvenuto, naturalmente, sul set di Viola come il mare, fiction tv Mediaset in dirittura d’arrivo su Canale 5.

Già durante la lavorazione della serie, molto si è parlato di un possibile flirt che li ha visti protagonisti. Se non fosse per il fatto che l’attrice era già legata sentimentalmente all’imprenditore Stefano Rosso. Rumors che probabilmente, sono sempre stati privi di alcun fondamento, visto che i due hanno sempre raccontato di una bella amicizia che li ha uniti e che è proseguita anche dopo le registrazioni.

Ma cosa è accaduto negli ultimi giorni? Ad allarmare i fan è stato un gesto inaspettato: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Che sia davvero successo qualcosa che li abbia portati ai ferri corti? Non è ancora ben chiaro, ma l’ipotesi più avanzata è stata quella secondo cui si tratterebbe di una mossa strategica di marketing, che porterebbe a parlare di loro proprio a pochi giorni dal gran finale di Viola come il mare. Quale futuro ci sarà per i due?

Yaman e Chillemi di nuovo sul set: le anticipazioni su Viola come il mare 2

Se fosse vero che tra i due attori qualcosa si è spezzato, le cose si farebbero davvero interessanti, visto che ormai la conferma ufficiale è arrivata: Viola come il mare 2 si farà. A confermare la seconda stagione è stata proprio la sceneggiatrice Elena Bucaccio, che si è lasciata andare a qualche anticipazione. I nuovi episodi potrebbero andare in onda già dall’autunno del 2023, motivo per cui, stando a quanto rivelato da Fanpage.it, le riprese potrebbero iniziare a breve.

Can Yaman e Francesca Chillemi dunque, che si erano resi protagonisti di una piccante intervista a Verissimo, dovrebbero tra pochissimo rimettersi a lavorare uno al fianco dell’altro. Ma cosa accadrà all’Ispettore Capo Francesco Demir e alla giornalista Viola Vitale? “Ci saranno nuovi ingressi, nuove figure che da una parte metteranno in crisi Viola e dall’altra l’aiuteranno nel suo percorso. Ci saranno nuovi antagonisti sentimentali molto interessanti“, sono i piccoli spoiler lanciati dalla sceneggiatrice al sito.

Mentre il finale della prima stagione è sempre più vicino, i fan continuano a interrogarsi su quali siano i veri rapporti che intercorrono tra i due bellissimi della tv. Quel che è certo è che, a questo punto, ogni possibile dissapore dovrà essere per forza messo da parte, per dare nuovamente vita ai personaggi che il pubblico italiano sta amando.