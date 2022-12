Bombette di baccalà, non c’è storia: è la nostra giocata vincente di Natale

Basta poco per preparare le bombette di baccalà, frittelline fragranti e saporite con il minimo sforzo ideali anche per le feste

Bombette di baccalà, basta solo la parola per immaginare un mondo fatto di bontà. In più sono semplicissime da preparare, l’antipasto giusto anche per le feste di Natale oppure per l’aperitivo del cenone a Capodanno.

Una tira l’altra.

Bombette di baccalà, il mix di farine funziona

Per le bombette di baccalà useremo un mix di farina e amido di mais, che aiuta a compattare. In alternativa, al posto dell’amido va bene anche la farina di riso. Con queste dosi dovrebbero uscire circa 20 bombette.

Ingredienti:

600 g baccalà dissalato

300 ml acqua freddissima

200 g farina 00

50 g amido di mais

4 g lievito istantaneo per preparazioni salate

2 rametti di timo

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

1 l olio di semi

Preparazione:

Dopo aver dissalato il baccalà, se non era già stato fatto, possiamo lavorarlo. Eliminiamo la pelle dal filetto, aiutandoci con la lama di un coltello molto ben affilato. Basta farlo entrare da un lato del baccalà e poi farlo scorrere in orizzontale, seguendo il profilo della carne.

Completata questa operazione, tagliamo il baccalà a cubetti e poi tritiamolo con il coltello, come per una battuta di carne di vitello. Vi sconsiglio di usare il mixer: scalda la carne del baccalà e la trita troppo finemente.

Versiamo il pesce in una ciotola e aggiungiamo le foglioline di timo. In un’altra ciotola setacciamo bene insieme la farina 00 e l’amido di mais aggiungendo anche il lievito in polvere. Poi versiamo l’acqua, freddissima di frigo, a filo mescolando con una frusta a mano. Quello che dobbiamo ottenere è una pastella liscia e omogenea.

A quel punto nella stessa ciotola aggiungiamo anche il baccalà aromatizzato e mescoliamo tutto. Assaggiamo per capire se manca sale, poi insaporiamo con qualche macinata di pepe fresco. Mescoliamo, copriamo con la pellicola e lasciamo riposare per 30 minuti.

Dopo aver ripreso la ciotola con il baccalà, facciamo scaldare bene l’olio in una padella larga o un tegame basso portandolo a 170°, la temperatura ideale per la frittura, controllando con un termometro da cucina.

Quando l’olio è pronto, usando un paio di cucchiai formiamo le bombette di baccalà facendole scivolare in padella o nel tegame. Non saranno tutte grosse uguali e della stessa forma, ma è proprio questo il bello della ricetta.

Ricordiamoci di friggere poche bombette alla volta, per non far calare la temperatura dell’olio. E quando sono perfettamente dorate tiriamole su con un mestolo forato, direttamente in un vassoio con carta per fritti o carta assorbente da cucina.

Appena sono pronte, portiamole subito a tavola, il fritto deve essere mangiato caldo.