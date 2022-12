Mal d’amore al Grande Fratello Vip 2022, cuore in frantumi: la scena da brividi!

Mal d’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2022: cuore in frantumi per due vipponi, la scena notturna è da brividi, video.

Innamorarsi al Grande Fratello Vip 2022 dove sono nate tantissime coppie non è mai facile e ciò che sta accadendo attualmente nella casa ne è la prova. Dopo tre mesi di convivenza, l’unica coppia nata è quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due si sono piaciuti sin dal primo incontro, ma le paure di lei hanno inizialmente rallentato il tutto. Solo quando il sentimento è diventato forte e incontrollabile, si sono lasciati totalmente andare ammettendo di essere innamorati.

Entrambi molto gelosi, tuttavia, continuano a non tollerare determinati atteggiamenti l’uno dell’altra. Edoardo che ha discusso duramente con Antonino Spinalbese che, durante gli inizi della frequentazione tra Edoardo e Antonella ha giocato con quest’ultima provocandolo, ha più volte sottolineato di aver vissuto quella situazione come un tradimento. La Fiordelisi, da parte sua, non tollera determinati atteggiamenti affettuosi di Edoardo nei confronti delle altre ragazze della casa come Oriana. Dopo l’ennesima discussione, Edoardo e Antonella sono stati male, ma una scena notturna ha emozionato e commosso tutti i fan che, sui social, hanno ribadito il proprio amore per la coppia.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: amore al Grande Fratello vip 2022

Un abbraccio di Edoardo Donnamaria ad Oriana Marzoli e una battuta di Antonella Fiordelisi su Antonino Spinalbese hanno portato la coppia ad allontanarsi e a non parlarsi per quasi due giorni. Tuttavia, pur non parlando e stando lontani, i due non sono riusciti a non dormire insieme. Dopo aver aspettato l’arrivo di Edoardo a letto, Antonella, dopo essere andata in bagno e aver visto il fidanzato sfogarsi con Oriana Marzoli ha deciso di dormire in un’altra stanza con Alberto De Pisis, amico di entrambi.

Edoardo, non trovandola a letto, con l’aiuto di Luca Onestini che è diventato amico di entrambi e corre in loro soccorso appena ne hanno bisogno, l’ha cercata per tutta la casa. Rassicurato dal confessionale che gli ha svelato la scelta di Antonella di dormire con Alberto, si è coricato nel suo letto mettendosi, però, dal lato in cui dorme proprio Antonella.

Edoardo si è tuffato con la testa sul cuscino della fidanzata per sentire il suo profumo e, non riuscendo a dormire da solo, si è alzato al volo andando nell’altra stanza per riportare nel letto Antonella. Dopo essersi seduto sul letto e averla guardata, le ha teso la mano che la Fiordelisi ha preso andando a dormire con lui.

Quando provi ad usare la razionalità ma il cuore prende il sopravvento.

Quando provi ad usare la razionalità ma il cuore prende il sopravvento.

Non è vero che l'amore non basta , se c'è amore si trova il modo di andare avanti e costruire una vita insieme affrontando le difficoltà proprio come stanno facendo loro❤️

Luca onestini sei un cuore buono. Remi per loro da giorni. Cosa che nessuno fa in quella casa. Le spagnole hanno amato quello che l Italia ha sottovalutato.

A: “ti amo, stronzo.”

E: “anche io, purtroppo” A: "Te perché sei un coglione?"

A: "ti amo, stronzo."

E: "anche io, purtroppo" A: "Te perché sei un coglione?"

E: "Perché me so' innamorato de te" Per quanto possano ostacolarli, loro si amano e nessuno può scalfire quello che c'è tra di loro❤️‍🩹

I due, poi, hanno regalato un altro momento emozionante abbracciandosi in veranda mentre lui piangeva sotto lo sguardo di Onestini che, in serata, vedendoli nuovamente lontani l’uno dall’altra, ha preso Antonella e l’ha portata da Edoardo. Dopo averli lasciati soli, i due si sono confrontati definitivamente fino a dirsi, con il microfono aperto, il “ti amo” che i fan, finora, avevano solo ascoltato sussurrato sotto le coperte dopo le belle parole dette da Antonella su Edoardo.